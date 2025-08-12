Indomet dice se prevé un fortalecimiento gradual de la tormenta Erin en los próximos días

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta tropical Erin se ubica a 1105 km al oeste de las Islas de Cabo Verde.

El fenómeno se mueve al oeste a unos 35 km/h y se espera que mantenga este movimiento, con un descenso gradual en su velocidad de traslación, durante los próximos días. Sus vientos máximos sostenidos son estimados en unos 75 km/h con ráfagas superiores y se prevé un fortalecimiento gradual durante los días siguientes.

Por el momento, este fenómeno, por su posición y distancia, no representa peligro para República Dominicana, sin embargo, Indomet agregó que continúa con el monitoreo.

Para este martes, durante la mañana, se observa un cielo de nubes dispersa a medio nublado con algunos chubascos pasajeros hacia las provincias María Trinidad Sánchez, Espaillat y Samaná.

La entidad agregó que el territorio seguirá con leve concentración de polvo del Sahara y un ambiente caluroso.

En el transcurso de la tarde se estarán presentando nublados ocasionales acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre El Seíbo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña y San Juan.

Estas posibles lluvias serán debidas a que estará transitando por el territorio nacional una onda tropical moviéndose rápidamente hacia el oeste, además de una débil vaguada en altura y los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico.

Zona de aguaceros

La institución agregó que una zona desorganizada de aguaceros, vinculada a una vaguada ubicada en el Atlántico tropical central, presenta una baja probabilidad de 10 % de formación ciclónica en 48 horas. Este sistema, por su posición y distancia, tampoco representa ningún peligro para el país.