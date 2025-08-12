Clima RD
Indomet dice se prevé un fortalecimiento gradual de la tormenta Erin en los próximos días
La tormenta Erin por el momento no ofrece peligro para República Dominicana
- Indomet dice que el territorio dominicano seguirá con leve concentración de polvo del Sahara, se espera un martes caluroso
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta tropical Erin se ubica a 1105 km al oeste de las Islas de Cabo Verde.
El fenómeno se mueve al oeste a unos 35 km/h y se espera que mantenga este movimiento, con un descenso gradual en su velocidad de traslación, durante los próximos días. Sus vientos máximos sostenidos son estimados en unos 75 km/h con ráfagas superiores y se prevé un fortalecimiento gradual durante los días siguientes.
Por el momento, este fenómeno, por su posición y distancia, no representa peligro para República Dominicana, sin embargo, Indomet agregó que continúa con el monitoreo.
Para este martes, durante la mañana, se observa un cielo de nubes dispersa a medio nublado con algunos chubascos pasajeros hacia las provincias María Trinidad Sánchez, Espaillat y Samaná.
La entidad agregó que el territorio seguirá con leve concentración de polvo del Sahara y un ambiente caluroso.
En el transcurso de la tarde se estarán presentando nublados ocasionales acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre El Seíbo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña y San Juan.
Estas posibles lluvias serán debidas a que estará transitando por el territorio nacional una onda tropical moviéndose rápidamente hacia el oeste, además de una débil vaguada en altura y los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico.
Zona de aguaceros
La institución agregó que una zona desorganizada de aguaceros, vinculada a una vaguada ubicada en el Atlántico tropical central, presenta una baja probabilidad de 10 % de formación ciclónica en 48 horas. Este sistema, por su posición y distancia, tampoco representa ningún peligro para el país.