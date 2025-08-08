Joven pide ayuda para tratar sudoración inusual de las manos

Francisco Díaz de la Cruz, es un joven de 32 años que lucha contra una condición que ha marcado su vida: la hiperhidrosis palmar, un trastorno que le provoca una sudoración excesiva en sus manos y limita sus actividades cotidianas.

Desde estudiar hasta sostener un celular, su realidad está dominada por el constante sudoración de las palmas de las manos.

Explicó que esta situación le imposibilita ser una persona normal, ya que la emanación de sudor, de sus manos, no le permite hacer cosas cotidianas, como estudiar y trabajar entre otras actividades.

Ante esa condición, Francisco hace un llamado a instituciones de salud o especialistas que puedan brindarle apoyo: "Quiero trabajar, estudiar, vivir sin vergüenzas", expresó. Mientras, sigue evitando apretones de manos y cargando pañuelos para secárselas.

"Algunas veces me siento muy nervioso, mis manos se me calientan tanto que muchas veces no aguanto, hasta tal punto que me desespero y es ahí cuando comienzo a votar agua de mis manos", narró el joven residente en la calle número 5 del sector de Cienfuegos, en el Distrito Santiago Oeste.

Dijo que quiere que le ayuden a buscar una solución para tratar y curar esa condición.

Explicó que cuando era un adolescente, sus padres lo llevaron al médico, pero no pudieron solucionar su problema.

"Yo dejé de estudiar, porque cuando escribía, todo el cuaderno se empapaba de agua y se me dañaba la escritura, tanto así que los cuadernos tenían que cambiarlos frecuentemente, hasta que me desencanté y lo dejé", narra.

Otras de los problemas que francisco enfrenta, es mantener su celular en las manos por mucho tiempo ya que el aparato se le calienta mucho en sus manos.

No puede saludar dando la mano muy frecuente, dice que moja a la otra persona y cuando va a conectar cualquier aparato electrónico, son de las cosas que enfrenta inconveniente al momento de hacerla.

Condición médica

La doctora Jacqueline Rivas dermatóloga, al ser consultada sobre esta condición que afecta a Francisco Díaz de La Cruz, explicó que según lo narrado, el paciente está sufriendo de un Hiperhidrosis agudo.

La doctora sostuvo que esta enfermedad, es la causante de una sudoración excesiva en las manos por lo que es conocida en el mundo de la medicina como hiperhidrosis, una enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso y que sí es tratable.