En Santiago hay retraso en reconstrucción aulas

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago advirtió que el retraso en la reconstrucción de planteles escolares podría afectar a unos 600 estudiantes de nivel inicial al empezar el año escolar 2024-2025, previsto para el lunes 26 de agosto.

Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, calificó la situación como “crítica”, señalando que varias aulas prometidas por el Ministerio de Educación y el Departamento de Infraestructura Escolar no estarán listas a tiempo.

“Las promesas no se han cumplido, y ahora cientos de niños podrían quedarse sin espacios adecuados o incluso sin matrícula”, afirmó el gremialista. La ADP exige soluciones inmediatas para evitar un inicio escolar caótico.

El profesor explicó que entre los centros afectados destacan: escuela Padre Vidal (Villa Olímpica), escuela Francisco del Rosario Sánchez, escuela Camboya, con varias aulas en construcción y la escuela Arturo Jiménez, donde tiene aulas de inicial sin terminar.

Jorge denunció que, además del retraso en infraestructura, persisten otros problemas: Falta de personal docente y administrativo uniforme y calzados pendientes sin entrega por parte del INABIE; Saturación en inscripciones, especialmente en la zona sur de Santiago, donde familias buscan cupos sin éxito.

otros centros

Otra problemática escalar fue denunciado por el presidente de la ADP, Seccional Santiago Noreste, quien alertó sobre el grave retraso en la reconstrucción de las aulas de la escuela Mélida Giralt, lo que dejaría a más de cien niños del nivel inicial sin espacio para el inicio del año escolar.

El presidente de la seccional, Amaury Ureña, junto al dirigente visito las instalaciones y confirmó que la obra, que lleva dos años en proceso, sigue paralizada a solo días del comienzo de las clases.

“Es inadmisible que, tras múltiples denuncias y un compás de espera otorgado desde el Ministerio de Educación, las aulas sigan sin estar listas. Estos niños merecen condiciones dignas para su aprendizaje”, declaró Ureña.

La ADP en Santiago Noroeste señaló que, pese a las promesas de las autoridades, no se observan avances significativos en la reconstrucción. El retraso afectaría directamente a los estudiantes más pequeños, quienes podrían verse obligados a recibir clases en espacios improvisados o incluso quedar fuera del sistema temporalmente.

La organización exigió una respuesta inmediata del Ministerio de Educación y el gobierno local para acelerar los trabajos y garantizar el derecho a la educación de los menores.

“No podemos permitir que la negligencia institucional perjudique el futuro de estos niños”, agregó Ureña.

en sfm y las terrenas

Mientras, las ADP de San Francisco de Macorís y Las Terrenas advirtieron que el inicio del nuevo año escolar 2025-2026, previsto para el 25 de agosto, podría verse afectado por movilizaciones y un posible paro provincial, si las autoridades no ofrecen soluciones inmediatas a los problemas que enfrentan los centros educativos de la zona.

Así lo expresaron los representantes del gremio en ambas localidades, al señalar las múltiples deficiencias que enfrentan los centros educativos de esta demarcación, los cuales podrían impedir el regreso a clases, debido a construcciones inconclusas, falta de aulas, escuelas en mal estado, sobrepoblación de estudiantes, inundaciones y falta de nombramiento del personal docente.