Hoy será un jueves soleado y temperaturas calurosas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en gran parte del país predominará un ambiente soleado, poco nuboso, y las precipitaciones serán escasas, debido a una masa de aire con menor contenido de humedad.

En horas de la tarde, solo se prevén algunos desarrollos nubosos que provocarán aguaceros locales con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, en localidades de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, producto de los efectos locales y la incidencia de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera.

Por otro lado, la entidad dijo que sobre el territorio nacional se encuentran ligeras partículas de polvo del Sahara suspendidas en el aire.

Para el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C, y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Tormenta tropical

Indomet dijo que la tormenta tropical Dexter, localizada a unos 685 kilómetros de Cabo Race, Terranova, presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h y se desplaza hacia el este/noreste a unos 30 km/h.

Este sistema, por su posición y trayectoria futura, no representa ningún peligro para la República Dominicana.

También agregó que observa dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

La primera, asociada a una débil baja presión durante los próximos días, localizada a cientos de kilómetros de las costas sureste de los Estados Unidos de América, tiene una probabilidad de formación ciclónica de 0 % para 2 días, mientras que para 7 días un 30 %.

La segunda, vinculada a una onda tropical al este del Atlántico tropical, presenta una probabilidad de 20 % para los próximos dos días, mientras que en 7 días muestra una probabilidad de 60 %. Estos sistemas, por su posición y distancia, no representan ningún peligro para la República Dominicana.