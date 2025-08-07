Director de Migración supervisa trabajos de Centro de Procesamiento

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, se trasladó al punto fronterizo entre Pedernales y la comunidad haitiana de Anse -a- pitré, con el objetivo de verificar los trabajos de entrada y salida de los haitianos indocumentados, y la posibilidad de construir un una edificación del Centro de Procesamiento Migratorios en la frontera con la provincia.

Lee Ballester fue recibido por la gobernadora Edirda, con quien se reunió por varias horas para tratar el tema migratorio y las medidas que se están tomando.

Tras esto, se dirigió a la formación militar de Oficiales y Alistados del 16to. Batallón de Infantería del Ejército, y a la vez, con la formación de nuevos agentes migratorios, a quienes dio un mensaje del presidente de la República, Luis Abinader y del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, para que sigan protegiendo y salva guardando la seguridad en fronteras y soberanía nacional .

Manifestó satisfacción los trabajos de control migratorios que se vienen realizando, además realizó un levantamiento de ubicación de terrenos para una edificación del Centro de Procesamiento Migratorios en la frontera con Pedernales.

El funcionario estuvo acompañado de Manuel A. Carrasco Guerrero, director de Control Migratorio; Diógenes Thomas Hidalgo, encargado del Paso Fronterizo de Pedernales ,así como el teniente coronel Núñez Perozo, encargado de Datos Biométricos, el mayor Márquez de Servicios Generales , entre otros oficiales de Migración.

Con esta visita a Pedernales este jueves Lee Ballester se suman a más de cuatro las veces que ha supervisado la zona, a fin de orientar a sus subalternos para que cumplan con las medidas establecidas por el presidente Luis Abinader.