Padres exigen respuestas por menores detenidos en operativos contra explotación sexual en Sosúa

Varios menores de edad se encuentran entre los 196 detenidos en los allanamientos realizados por el Ministerio Público en Sosúa, Puerto Plata, como parte de una operación contra el proxenetismo, la explotación sexual comercial y el tráfico ilícito de migrantes.

Un bebé de 10 meses y niños de 2, 9, 15 y 17 años fueron detenidos la madrugada del sábado, durante los operativos realizados a las 2:00 de la madrugada. Desde entonces, sus padres no han obtenido respuestas sobre el paradero y el estado de sus hijos.

En la Fiscalía de Puerto Plata alegan que la entidad que puede dar razón de los menores es la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin embargo, cuando los familiares se dirigieron allá, el magistrado Ramy Núñez, fiscal titular de la Unidad de NNA, respondió: “Vayan donde ustedes quieran a preguntar, eso no es problema mío, porque yo no sé nada”.

“Ellos rompieron puertas, ellos no tocaron decentemente como en casa de familia, ellos entraron y se llevaron a los niños, sin darnos explicación”, expresó Yamilet Batista, madre de dos menores detenidos, indicando que su hermana le había comunicado que al parecer los niños habían sido divididos entre Santiago y Jarabacoa

“Mi mamá entró a hablar y ellos lo que dicen es que no saben nada, que no tienen un expediente sobre ese caso, que no saben dónde están los niños, que van a investigar, que nosotros tenemos que esperar hasta que nos llamen, pero las cosas no son así”, aseguró entre llanto.

Yanet Muñoz, madre de otros dos menores detenidos, indicó que están desesperadas y desorientadas, porque no tienen conocimiento del paradero de sus hijos, quienes “no están acostumbrados a estar en lugares así”. Aseguró, además, que durante la operación ingresaron a su vivienda sin ningún documento, rompiendo cámaras y otros ajuares.

En tanto, Hugo Abelardo, padre de una menor de 17 años que fue detenida junto a su hijo de 2, manifestó su indignación ante la forma de actuar de las autoridades, ya que no le han dado respuestas.

“Fuimos víctimas de un atropello porque a mi hija me la sacaron junto a mi nieto de su casa, donde estaban durmiendo. Ella es menor de edad, yo entiendo, pero está en su casa, no se está prostituyendo”, aseguró, explicando que tanto a su hija como a su nieto “los tienen secuestrados”, ya que ni la fiscalía ni el CONANI le dan respuestas sobre su paradero.

Ambiente en “El Batey” tras el operativo

En El Batey, Sosúa, principal zona turística del municipio, con acceso a las principales playas y cientos de restaurantes, hoteles y negocios, se visualiza una menor cantidad de mujeres utilizando ropa provocativa y trabajando en la prostitución.

De acuerdo a una de las trabajadoras sexuales consultadas por Listín Diario, muchas chicas han manifestado su miedo a volver a trabajar en estos días, debido a los “abusos y atropellos” cometidos por las autoridades durante los operativos.

Explicó que a muchas les fue robado dinero, prendas y pertenencias durante los allanamientos.

Informe del Ministerio Público

El Ministerio Público informó sobre la puesta en marcha de una operación como parte de sus acciones contra el proxenetismo, la explotación sexual comercial y el tráfico ilícito de migrantes.

En los operativos, 196 personas fueron detenidas durante 29 allanamientos y la intervención de 12 pensiones con más de 250 habitaciones. Además, se intervinieron 17 centros de expendios de bebidas alcohólicas en distintas acciones en las que se encontraron 174 mujeres, incluyendo seis menores de edad, 22 hombres, armas y otras evidencias de los ilícitos investigados.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, indicó que el operativo conlleva una estrategia más amplia que llevó al Consejo Superior del Ministerio Público a aprobar la apertura de una fiscalía especial.

“Esta fiscalía tendrá como principal objetivo mantener las acciones desplegadas, la dirección funcional de todas las investigaciones en el ámbito de proxenetismo, trata y tráfico de personas, explotación sexual comercial, tráfico ilícito de migrantes y venta de drogas narcóticas”, sostuvo.

Durante años, sectores organizados de Sosúa han demandado la eliminación o reubicación del área de acción de la prostitución en ese municipio, ya que colma las calles céntricas del sector El Batey, principal zona turística del mismo, con acceso a las principales playas.