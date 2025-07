Anuncian protesta en Padre Las Casas por abandono de carretera, escuelas y otras reparaciones

Las comunidades de la zona montañosa de Padre Las Casas, municipio ubicado en la provincia Azua, realizarán una cadena humana este 19 de julio en demanda de varias reivindicaciones, incluyendo la reparación y readecuación de la carretera que comunica con Constanza.

Según detalló la comunitaria Glenys Delgado, esta carretera fue paralizada sin explicaciones por el Gobierno actual.

“Vamos a reclamar a las autoridades la atención que nos prometieron cuando estaban en campaña y que ahora nos está negando sin ningún asomo de vergüenza”, expresó Delgado.

Explicó que ese día los moradores de las 22 comunidades de la sierra se tomarán de las manos, “como un gesto simbólico para gritarle a las autoridades nuestras necesidades y para que sepan que no estamos pidiendo favores, sino reclamando derechos”.

La cadena humana se realizará entre el distrito municipal Las Lagunas y el puente La Unión, del río Yaquecillo, que sirve de frontera entre los municipios Padre Las Casas y Constanza.

Delgado refirió que el deterioro de la vía ha ocasionado varios accidentes, algunos con víctimas mortales.

“En el último accidente murió una señora llamada Griselda junto a su hija, y hubo seis personas heridas. Los muertos de esta carretera son muertos de la desatención estatal y de las promesas incumplidas. Nosotros queremos saber cuántas personas más tienen que morir para que las autoridades nos presten atención”, reclamó la comunitaria.

En el lugar, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, se dispuso la construcción de la vía, pero solo se trabajó un pequeño tramo en los alrededores de Las Lagunas y los residentes manifestaron que el gobierno actual detuvo los trabajos.

Glenys Delgado recordó que el mandatario Luis Abinader también asignó en forma permanente y, a través de la Unidad Técnica de Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda), unos equipos y maquinarias para enfrentar el deterioro de la vía, especialmente en tiempos de lluvia, pero los funcionarios del actual Gobierno los desaparecieron de la zona sin ninguna explicación”.

Además de la construcción de la vía y el arreglo de los caminos , las comunidades de Padre Las Casas reclaman acciones para mejorar la educación en la zona montañosa.

“Esto quiere decir más escuelas y liceos, ampliación y reparación de los centros existentes y asignación de más maestros, entre otras acciones”, puntualizó la dirigente comunitaria.

Sostuvo también que “las autoridades educativas están hablando todos los días de cambio, pero en esta zona el único cambio que estamos viendo es que las escuelas no son suficientes y las que hay se están deteriorando, que los caminos para que nuestros hijos lleguen a ellas no sirven para nada, que cada vez hay más dificultades para estudiar en condiciones dignas y que faltan maestros”.

Otras necesidades que exigen estos residentes son la mejora en las escuelas, pues relataron que en febrero de este año 2025 las autoridades educativas inauguraron una escuela en la comunidad El Gramazo, situada en las vecindades de Constanza, pero cada vez que llueve se inunda debido a fallas de construcción.

“La situación de las escuelas de la cordillera central ya no da más”, dijo Delgado.

Antonia de los Santos, residente en la comunidad El Gramazo, informó que entre los reclamos figura también la construcción de un puente en la comunidad Fundo Viejo, una obra que estiman imprescindible para lograr el desarrollo de la zona.

De los Santos dijo que “cuando el río crece no podemos sacar las cosechas, no podemos sacar los enfermos, no podemos hacer diligencias en el pueblo y nuestros hijos siempre están al borde del peligro, al tener que cruzar el río cada día para ir a la escuela, y hace poco estuvo a punto de ahogarse la maestra Juana María Lara, de la escuela Victoriano de la Cruz, de El Gramazo”.

La cadena humana de la cordillera también reclama el reinicio del proyecto agroforestal que se implementaba en la zona y que, según ellos, dio un respiro a la situación económica de sus agricultores.

Además, que prosiga un proyecto de electrificación iniciado en el pasado y detenido por la actual administración.

“La norma de los gobiernos con esta zona ha sido el olvido y la desatención, y esta carretera rota es un símbolo principal”, expresaron los comunitarios.

“El Gobierno nos prometió atención, nos prometió terminar la carretera, nos prometió que construiría las escuelas que faltan, y ha hecho exactamente todo lo contrario: ni nos prestó atención, ni construyó la carretera, y solo hizo una escuela en El Gramazo y la construyó tan mal que cada vez que llueve, se inunda”, detallaron.

“Sentimos que el olvido y la desatención de las autoridades se está convirtiendo en desprecio”, proclamó la dirigente comunitaria Glenys Delgado, "por eso vamos a la calle”.