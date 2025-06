Los bomberos de Sabana Iglesia trabajan de gratis

Los quince miembros que componen en el Cuerpo de Bomberos del municipio de Sabana Iglesia de la provincia Santiago, ponen sus vidas en riesgo realizando sus labores de rescate y sofocamiento de incendios, sin recibir a cambio ninguna remuneración salarial.

Desde febrero de 2022, cuando Adalberto Trujillo, quien funge como intendente de la institución, constituyó el Cuerpo de Bomberos de Sabana Iglesia, con otros 15 miembros y 5 voluntarios, estos no reciben ninguna subvención o salario, más que RD$ 1,000 que el ayuntamiento le otorga al intendente y RD$ 500 para los demás integrantes, mensualmente.

Asimismo, solo cuentan con un camión de bomberos que regaló un empresario de la comunidad y una manguera para asistir las emergencias o eventualidades que se presentan, estos no tienen ambulancia, ni camión de rescates, no cuentan con equipos de extracción vehicular en el camión y las pocas herramientas de prevención de fuego que poseen no están en muy buenas condiciones.

Actualmente, tienen un local propio que comparten con la Defensa Civil.

Estación del Cuerpo de Bomberos de Sabana IglesiaAshley Martínez

La estructura fue construida por el entonces alcalde de Santiago, José Enrique Sued, en su gestión del 2002. Desde entonces, en Sabana Iglesia había una estación de bomberos, mas no un cuerpo bomberil.

Las brigadas de trabajo, que se dividen en seis miembros por turnos, no permanecen en la estación, ya que deben trabajar en sus respectivos empleos para poder mantenerse.

La institución no cuenta con un radio del despacho del Sistema de Emergencias del 911, por lo que, cuando hay una eventualidad, estos llaman directamente al celular personal del intendente, quien convoca a los demás bomberos, se reúnen en la estación y salen a realizar el servicio.

“Yo trabajo como taxista privado, cuando a mi llaman para trabajar yo cojo y trabajo, pero estando pendiente de que no puedo alejarme mucho de mi municipio, porque soy el único chofer del camión de los bomberos, porque no hay dinero para contratar a un personal fijo”, cuenta a LISTÍN DIARIO el intendente Trujillo.

Los demás integrantes del Cuerpo de Bomberos, laboran unos como herreros, otros en la contrata que está construyendo las carreteras de La Sierra, unos en el sector construcción, en zonas francas de puñal, entre otros oficios.

Los bomberos hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales, especialmente al presidente de la República, Luis Abinader, para que tome en considerando que su familia es oriunda del municipio de Sabana Iglesia, y merece un Cuerpo de Bomberos dignificado.

Al consultar con algunos comunitarios la apreciación al trabajo de los jóvenes, explicaron que valoran mucho la entrega desinteresada de ellos al servicio de la comunidad.

A la vez, condenaron la actuación de las autoridades gubernamentales tanto municipales como nacionales, por las precariedades que estos enfrentan.

“Esa gente del ayuntamiento son tan malos, que le dan 5 mil pesos para la comida mensual, y ni siquiera le hacen las gestiones en Interior y Policía de meterle los documentos para que los nombren”, indicó uno de los comunitarios de Sabana Iglesia, quien prefirió no ser identificado.