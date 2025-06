Mujer agredida a machetazos teme por su vida porque agresor vive al lado de su casa

Amarilis Bueno, quien presenta lesiones permanentes por varios machetazos que le propinó su hermano, dijo temer por su vida debido a que su agresor vive al lado de su casa, mientras cumple prisión domiciliaria.

La señora dijo que el pasado 24 de marzo de 2023, su hermano identificado como Ramón Antonio Bueno Caba, le estaba reclamando por una herencia y en medio del reclamo, sacó un colín con el cual le entró a machetazos.

“El jaló el colín pero yo nunca pensé que él me iba a tirar, inmediatamente me tiró un machetazo el cuello yo le metí esa mano (izquierda) me cortó los tendones de los 5 dedos, yo estaba montada en un motor porque iba para el banco, cuando me iba parando del motor para salir corriendo él me tiró otro machetazo al cuello y yo le metí los brazos”, dijo Amarilis Bueno.

Amarilis Bueno sufrió múltiples heridas.Listín Diario

La señora indicó que el conflicto viene por unas tierras y una casa que su padre dejó al morir.

Una fuente dijo a este medio que Ramón Antonio Bueno Caba se encuentra en prisión domiciliaria, y que ahora se encuentra paseando en el sector, por lo que su hermana teme salir a las calles.