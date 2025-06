Denuncian aumento de robos de medidores eléctricos en Santiago

En el barrio La Piña, del distrito municipal Santiago Oeste, se ha desatado una ola de robos de medidores de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (Edenorte).

Los delincuentes han estado sustrayendo estos aparatos, dejando a los usuarios sin el servicio eléctrico, mientras que los afectados deben asumir el costo del contador robado.

Los vecinos, al revisar sus instalaciones, se encuentran con un "hueco" donde antes estaba instalado el medidor.

Isabel Mercado, una de las afectadas, relató al LISTÍN DIARIO cómo se convirtió en víctima de estos robos. "Pasadas las 2:00 de la madrugada, cuando toda mi familia dormía, me desperté por el calor y me di cuenta de que no había energía. Observé que en casa de mis vecinos sí había luz. Al salir, descubrimos que habían robado nuestro medidor", comentó.

Al día siguiente, Mercado se dirigió a la oficina de Edenorte para reportar lo sucedido. Sin embargo, una semana después de la denuncia, la empresa envió un técnico a su hogar, y un mes después aún no han reemplazado el medidor.

Otros residentes de la calle 49 en La Piña, como Rebeca Castillo, también han sido víctimas de estos robos. Castillo, ama de casa, expresó su frustración: "Estamos cansados de que los ladrones asalten nuestra comunidad y se lleven los contadores de manera constante".

Diógenes Núñez, presidente de la Junta de Vecinos del ensanche La Fe, explicó que las denuncias sobre los robos de medidores son frecuentes en la zona. "Dado que los medidores están ubicados a una altura accesible, los delincuentes pueden sustraerlos con facilidad", señaló.

Además, indicó que Edenorte cobra a muchos de los afectados por los contadores robados.

Núñez hizo un llamado a la empresa distribuidora de energía para que investigue y realice un levantamiento de los medidores sustraídos, con el objetivo de reemplazarlos y restablecer el servicio a las familias afectadas.

Sin embargo, Rafel Castillo residente en la calle 8 del referido sector, pide a las autoridades policiales investigar para determinar quiénes compran estos medidores robados.

Según Castillo, los ladrones roban los contadores para extraerles parte de sus piezas de cobre y venderlas a metaleras.