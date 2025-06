Riverón alerta de que Conani supuestamente busca instalación de casa de acogida para niños haitianos en Dajabón

El alcalde del municipio de Dajabón alertó que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) supuestamente busca crear una casa de acogida para niños haitianos, por lo que mostró su preocupación y rechazo antela posible medida.

“Hemos recibido con mucha preocupación esta información donde se dice que ya Conani está ubicando una casa para alquilarla o incluso terreno para ser una supuesta casa de acogida para niños haitianos en nuestro territorio, para nosotros esto es una aberración”, dijo.

El alcalde dijo que no se puede permitir que en territorio dominicano se instale un centro de acogida para niños haitianos, afirmando que esto sería equivalente a un campamento de refugiados.

Riverón manifestó que en Dajabón no hay niños dominicanos en condiciones de calles, y que los mismos están en sus hogares siendo atendidos por sus padres.

“Y que no me hablen de que esos niños haitianos lo van a llevar a ese centro de acogida para reunificarlo con sus familias porque eso eso no va a pasar, eso es mentira, a la hora que se ponga aquí un centro de refugiados o un centro de acogida como ellos les llegan, que va a pasar con medio Haití, todos los niños haitianos van a travesar la frontera y se van a meter en ese llamado centro, entonces hasta hay nosotros no podemos llegar”, indicó el alcalde.

Riverón dijo que no permitirán el supuesto plan que tiene el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) por lo que hizo un llamado a la población a estar en alerta.