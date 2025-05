Grieta en carretera Navarrete-Puerto Plata amenaza con colapsar vía otra vez

Nuevamente una grieta en la autopista amenaza con colapsar la vía del tramo entre los municipios de Imbert y Maimón, de la carretera Navarrete-Puerto Plata.

Según explican los comunitarios, hace menos de tres meses fue intervenido este tramo y entregado luego de haber colapsado.

No obstante, hace aproximadamente un mes y medio, otra vez la grieta empezó a abrirse, lo que podría amenazar con colapsar la carretera y ocasionar deslizamientos de tierra en un futuro cercano.

Según explican los comunitarios, las grietas que se presentan de manera reiterada desde hace más de dos décadas, específicamente en este perímetro de la autopista, se deben a que debajo de la carretera pasa una cañada, que se alimenta de un río que nace en la montaña.

Debajo de la calle, construyeron un puente para pasar el sistema de alcantarillado de la cañada.

Según explican, el problema es que la obra está “mal construida”, y cuando hay "mal tiempo", drena el agua que baja desde la montaña, filtrando por la tierra y provocando deslizamientos debajo de la capa asfáltica.

Establecen que deben intervenir primero ese puente y la alcantarilla, y luego reasfaltar la calle, pero “prefieren seguir botando el dinero del pueblo invirtiendo en asfalto que se va a agrietar”.

“Lo que hacen es venir con un equipo, sacar la tierra que huye, la tierra que corrió y encima de eso mismo, le echan asfalto, aún conociendo ellos la situación que hay”, explica Jesús Maria Tavarez, presidente de la Junta de Vecinos La Esperanza, del municipio de Maimón, quien vive a menos de 400 metros de donde se halla la grieta.

Tanto Jesús María, como otros comunitarios, aseguran que las autoridades mal gastan el dinero, porque debe hacerse primero un trabajo en el Puente, para asegurarse que el agua no filtre, y luego entonces reasfaltar la vía, sin embargo “como no es con su dinero, sino con el dinero del pueblo, a lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta“.

Explican que en más de una ocasión, la abertura de la carretera ha sido tal, que ha incomunicado a los municipios de Maimón e Imbert, con el resto de la provincia.

Gobierno dispuso trabajos en 2023

Luego de que en el año 2020, durante la presidencia de Danilo Medina se reconstruyera y ampliara la carretera Navarrete-Puerto Plata, en septiembre de 2023, el presidente Luis Abinader dispuso la renovación del tramo de la carretera Navarrete-Puerto Plata, con una extensión de 4.28 kilómetros.

Los trabajos incluían un elevado en la rotonda de Navarrete, un distribuidor en el cruce con la carretera de Puerto Plata, varios cajones viales y dos puentes.

Cada carril tendría un ancho de 3.65 metros, con paseo de amortiguamiento de 2.5 metros. Se aplicaría una nueva carpeta asfáltica y geoceldas textiles, así como los drenajes y la señalización correspondiente.