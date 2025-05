Cierre de vías causa caos por trabajo de monorriel Santiago

La construcción del Monorriel de Santiago desde sus inicios se ha convertido en dolor de cabeza para quienes diariamente se movilizan por las calles que son intervenidas, ya que las cierran sin previo aviso, lo que provoca caos vehicular durante el día.

Intersecciones como Las Carreras, algunos tramos de la avenida 27 de Febrero, avenida Estrella Sadhlá, calle Del Sol, esta última, de manera sorpresiva, tanto el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) y los contratistas que están a cargo de la construcción del monorriel, toman decisión de cerrar estas vías, sin previo aviso, ocasionando inconvenientes a los transeúntes.

Para el presidente de la Central Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, la construcción del monorriel de Santiago “es un monumento a la improvisación por parte de quienes están a cargo de la construcción de esa obra”, ya que no planifican las intervenciones.

“Lamentablemente nosotros tenemos que calificar la construcción del monorriel de la ciudad de Santiago como un monumento a la improvisación y la realidad está ahí”, dijo Marte.

El presidente de la CNTT sostuvo que no se conoce el destino final la obra y que se ha ido construyendo por donde alguien dice, y no por donde corresponde respondiendo, con ningún tipo de planificación, porque no conoce el estudio de suelo de esa obra.

“Pienso que no se ha estudiado, no se ha hecho un estudio de factibilidad para ver cuál será la tasa de retorno de ese sistema de transporte que se está construyendo a golpe y sin tomar en cuenta nada”, sostuvo el empresario del transporte de Santiago.

Marte manifestó que ya se han destinado unos 50 mil millones de pesos en el monorriel; “derrochados en una obra que la ciudad de Santiago no pidió”.

Mientras que el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, explicó que anteriormente no había una comunicación entre FITRAM y la Alcaldía, pero que ahora están trabajando de manera coordina, lo que a su juicio facilita los trabajos de la construcción del transporte masivo. Dijo que buscan comunicar a la población la intervención en el tramo que conecta con el elevado de la autopista Duarte, en la entrada a la ciudad; cosa que no ha ocurrido con relación al último cierre del tramo de la calle Del Sol.

Informó que están en conversación con Jhael Isa, director del FITRAM, quien le comunicó que a partir de agosto, cada mes estarán liberando tramos de la ruta que ha sido impactada por la construcción del monorriel.

Mientras tanto, Marte dijo que la obra del monorriel, no se ha consensuado con el sector transporte, con los empresarios y comerciantes, quienes han resultado afectados por la construcción, pero mucho menos con la población de Santiago en sentido general.