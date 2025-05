Carreteras de Neiba y Jimaní están partidas en dos

La tormenta Franklin acrecentó el deterioro que las vías de Bahoruco e Independencia arrastraban, produciendo un socavón que la lentitud de soluciones del Gobierno continúa permitiendo. Las advertencias fueron dadas.

En 2020, la carretera que conecta Las Clavellinas-Villa Jaragua perdió un carril. Fue el origen para que tres años más tarde estuviese partida en dos, luego que el fenómeno atmosférico acabó con todo a su paso.

La primera sensación de abandono se notó en la leña encendida como señal de protesta, y lejos de un caso aislado, los daños estructurales se expresan en los principales tramos de estas provincias.

La más visible es “Cañada Honda”, donde fue necesario acudir a un desvío. Se colocó un letrero del Ministerio de Obras Públicas, indicando: “construcción y reconstrucción de infraestructuras viales que fueron afectadas”.

Pareció que tenían la respuesta en sus manos: atacarían el punto crítico y la construcción de alcantarilla de cajón simple. Sin embargo, a la fecha, no existen muestras que haya iniciado. Solo está la valla con la adjudicación de los arreglos a la empresa Asfalto Tropical, S.R.L.

Infantes corretean en arroyo El Penitente, Boca de Cachón, motivo de recientes desbordamientos.José A. Maldonado

EN Boca de Cachón

Los pesares siguen con el arroyo Penitente de Boca de Cachón. En este, cuatro niñas corretean, la clara señal de la ingenuidad de una infancia que solo llama a la diversión. No están conscientes de las varillas clavadas en el suelo, solo buscan esparcimiento. Juguetean debajo de la carretera que conectaba los municipios La Descubierta-Boca de Cachón-Jimaní, en Independencia.

Expuestas a tropezar con un afilado trozo de metal u hormigón, mientras retratan la inseguridad de todo ese ambiente. Que estén expuestas a una lesión, con la falta de un adulto que les supervise, comenzó con el derrumbe de una carretera no solucionado.

Ya no solo se trata de los vehículos, incluso cuatro por cuatro, que deben transitar un empinado desvió improvisado. El camino se interrumpe con cada vaguada que provoca crecidas. A las lluvias le prosigue la desgracia.

Desvío improvisado en arroyo El Penitente, Boca de Cachón, Independencia.José A. Maldonado

Desde la entrada

Los casos no son de simples caminos, lo notamos previo a la entrada de municipios como Duvergé. La carretera RD-46, que es su autovía principal, está vuelta una polvareda que ralentiza el acceso y solo quedó una aplanadora en el lateral que nadie conduce.

Así, otra señal del mal estado del asfaltado en quienes buscan recorrer “la vuelta al lago Enriquillo”, con la mala experiencia en el trayecto hacia El Limón-Jimaní.

En esta, vuelve a aparecer un arroyo que lanza piedras a las calles. Nadie realizó el intento de desviarlo. Cada vez que tiene agua e intensidad en su caudal vuelve a arrasar con todo a su paso.

Próximo a estos baches no existen señales de peligro o reducir la velocidad. Las carreteras de la región repiten un patrón sin que las autoridades realicen los trabajos correspondientes.

Con desastres viales que también entorpecen el transitar de Villa Jaragua-Estero-Neiba, a su vez la principal carretera en la comunicación de las provincias mencionadas, donde al menos tres arroyos inciden en la creación de daños.

Carretera en notable deterioro que conduce a las localidades Villa Jaragua-Estero-Neiba.José A. Maldonado

Las causas: lluvias que terminan en desbordamientos en tramos para los que no se plantearon desagües.

Daños a la agricultura

Ahora, las corrientes incontenibles están germinando en otros problemas. Esta vez atacando la fuente de sustento en estas localidades: la agricultura. Es el lamento de Ignacio Florián, dedicado a la siembra en Boca de Cachón.

Así como “rompió” con la vía, las recientes vaguadas afectaron los canales de riego.

“Ya va para cinco años, va para cinco años ese paso ahí”, dijo en referencia al arroyo desbordado. “Y no han hecho nada las autoridades de Obras Públicas. Ahora viene y se lleva el flume (o canal) con que los agricultores, nosotros, regamos”, agregó.

La carretera en camino a Duvergé se consume en polvo.José A. Maldonado

Las autoridades le comentaron que estaría restablecido en 15 días, un tiempo prolongado que vuelve insostenible la condición de al menos 500 agricultores beneficiados.

“Nosotros no estamos para aguantar 15 días, ni 10 días. Porque se benefician más de 500 agricultores de ese flume, de ese sifón. Las autoridades, no los de aquí (Boca de Cachón), de la provincia de Independencia, no han hecho nada”, explicó Florían.