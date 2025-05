Tiroteo en punto de drogas de Dajabón deja al menos cinco muertos y dos heridos

Cinco personas han perdido la vida y dos resultaron heridas durante un tiroteo en un punto de droga en el municipio de Loma de Cabrera de la provincia de Dajabón.

Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), junto al Ministerio Público y otros organismos, mantienen bajo investigación lo sucedido.

Uno de los fallecidos fue sacado del río Masacre por miembros de la Defensa Civil y fue identificada por su expareja como "Yony Pasafina". Se espera que el cuerpo sea llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

“Yo lo quería mucho, yo no quería que él muriera así”, indicó bajo lágrimas Lurianny Noel, expareja de Pasafina con quien había tenido una hija en común.

Testigo y Herido

José Manuel Caraballo, herido durante el tiroteo y quien recibe asistencia médica en el Hospital General de Santiago Rodríguez, dijo que un disparo que recibió le perforó un pulmón y que pedía a Dios salir con vida de la zona de la tragedia.

“Ellos dijeron: 'No se muevan, Policía'. Cuando yo me di cuenta que no eran policía los que me dieron el primer tiro yo de una vez me di (cuenta) que eran atracadores”, indicó.

Caraballo dijo que desde que recibió el primer tiro en el brazo emprendió la huida y cuando se tiró por una barranca recibió un segundo disparo en la espalda por lo que calificó el hecho como una tragedia.

Por el momento se desconocen los nombres de los demás involucrados en el tiroteo.