Se oponen a ruta del Monorriel que afecta bosque en Santiago

Comunitarios del sector Reparto Universitario se oponen a la construcción del tramo del Monorriel de Santiago que atravesará un arroyo y una zona boscosa de esta localidad, cuando anteriormente la ruta original pasaría por la avenida Estrella Sadhalá.

Explican que la oposición no es al desarrollo del proyecto en sí mismo, sino a que toquen la flora y fauna que habita en ese pulmón, que cuenta con un curso de agua limpia, que filtra y permite respirar aire puro, sin malos olores ni basura en el arroyo, donde hay pececitos y cangrejitos, y una variedad enorme de pájaros.

“Todo el polvo que viene de la autopista es filtrado por este pulmón, esto es lo que nos garantiza una cierta calidad de vida a nosotros, ya que esta comunidad es principalmente de envejecientes. Pero además, desde el punto de vista medioambiental un solo árbol es importante”, explicó Miguelina Ureña, una de las moradoras del lugar.

“El monorriel puede seguir pero con otro curso, con otra ruta, ya que esta no era la ruta original y ellos la alteraron por una razón que no logramos entendemos. Lo que queremos es que sigan buscando otras alternativas para que no afecten un ecosistema como este” agregó.

Comunitarios

Los comunitarios explicaron que se percataron de los planes de cambio del Filtram, luego de que avisaran que el monoriel pasaría por ahí, y vieron a los trabajadores tomando muestras de terrenos, haciendo excavaciones y marcando con pintura azul y roja, los lugares donde irían las columnas.

Desde entonces, hace varias semanas, la comunidad ha intentado comunicarse con las autoridades del monorriel, pero las respuestas han sido imprecisas, “no hay nadie que dé la cara para decir qué es lo que exactamente quieren hacer”.

“Nos decían que hoy se reunirían con nosotros, luego que no, que mañana, y nunca podían coordinar una fecha exacta para reunirse y en ese relajo que nos tienen, mientras tanto, viene personal del Filtran a tomar medidas, a hacer topografías y la presión y la ansiedad de la comunidad ha ido incrementando”, indicó Ureña.

Los moradores aseguran entender que el monorriel lo que quiere es dar un servicio a la población estudiantil que vive en este sector y zonas aledañas por la proximidad a las casas de altos estudios Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), y que ellos no se oponen a esto; sin embargo, entienden que no es justo que un ecosistema pague el costo.

La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) les ha estado brindado acompañamiento y apoyo, sobretodo orientándolos en los términos técnicos, en esta circunstancia que amenaza esta zona boscosa. Asimismo, el diputado Félix Michell, visitó y escuchó ayer a los comunitarios , con el fin de mediar una solución.