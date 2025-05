Cementerio de Rincón en La Vega está en abandono

En un visible estado de abandono, entre basura, vegetación, escombros, pedazos y restos de ataúdes, y nichos descuidados, se halla el cementerio del distrito municipal de Rincón, del municipio Jima Abajo en La Vega.

Aunque la fachada de este camposantos proyecta todo lo contrario a lo que adentro ocurre, con sus vívidos murales pintados en los muros que no permiten ver el interior, la realidad dentro del cementerio es otra.

No hay caminos marcados o espacios para caminar entre los nichos, por lo que se hace casi imposible no pisar las tumbas de otros difuntos para llegar a donde está enterrado el ser querido. Además, ya no hay espacio suficiente para seguir sepultando allí.

Para este cementerio, construido hace más de cinco décadas, el pasado 4 de agosto de 2022, el presidente Luis Abinader dispuso la suma de 10 millones 815 mil pesos, con el fin de ser utilizados para su construcción.

Sin embargo, de acuerdo a Enmanuel Ramírez, director de la Junta Distrital de Rincón, el presupuesto se realizó en 2021 y cuando el dinero llegó, en el 2023, ya no era suficiente, ya que todo estaba más caro.

“Pero si el Señor lo permite, nosotros, de este mes adelante vamos a empezar ese cementero para concluirlo”, afirmó Ramírez a periodistas en La Vega, cuando lo cuestionaban respecto a las condiciones del lugar y el dinero que había dispuesto el presidente.

No obstante, en enero del 2023, Ramón Burgos, miembro de la Junta Distrital de Rincón, explicó que si bien el presidente autorizó el dinero, hasta ese momento, no se había podido desembolsar, por lo que estaban a la espera de que llegara la partida para comenzar con los trabajos.

El director de Rincón, por su parte, aseguró que para abril del siguiente año, ya estará listo este lugar para el descanso de los difuntos de la comunidad.

“Entiendo que antes del 24 de abril de 2026, el cementerio va a estar inaugurado”, puntualizó Ramírez.