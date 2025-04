Alcaldía saca a comerciantes haitianos de las calles de Dajabón

La Alcaldía de Dajabón inició un operativo con la policía municipal para desalojar a comerciantes haitianos que venden sus productos en las calles y aceras, donde ocupan espacios públicos de manera irregular.

La acción, ejecutada con el apoyo de la policía municipal, forma parte de un plan permanente para evitar la obstrucción de vías, el comercio no autorizado y el deterioro de espacios públicos.

El alcalde Santiago Riverón dijo a Listín Diario que no permitirán el desorden delos comerciantes haitianos, asegurando que ellos tienen un mercado para hacer comercio.

Riverón indicó que todo el que quiera hacer comercio que vaya al mercado fronterizo, ya que en la cuidad no quiere un solo haitiano vendiendo mercancías.

Dijo que a quienes no acaten la medida “les incautamos la mercancía y la incineramos”.

El ejecutivo municipal precisó que, junto al desalojo de comerciantes, se reforzará el control de vehículos haitianos que ingresen al municipio Dajabón, los cuales deben tener su debida documentación.

Salida voluntaria

Cientos de haitianos continúan llegando a la provincia Dajabón para cruzar la frontera hacia Haití, huyéndole a las medidas migratorias implementadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, mientras la alcaldía municipal inició un operativo para desalojar a comerciantes haitianos que venden sus productos en las calles y aceras de manera irregular.

Ayer en la mañana una gran cantidad de camiones con mudanzas y grupos de haitianos montados en motores de carga de tres gomas, cruzaron desde Dajabón el puente hacia Juana Méndez-Haití para retornar con sus familiares.

El haitiano Fito Pie, chofer de una moto de carga y quien transportaba a sus compatriotas, dijo que si la situación se arregla los haitianos volverán a subir, sino se quedarán en sus casas en Haití.

El extranjero Yaky Rosy declaró que el problema está grave y por eso no pueden permanecer en el país.

Mientras el extranjero cambiador de divisas Juan Doriska dijo que la gente que no comprende las medidas migratorias de Abinader que el presidente es malo. “Pero para mí no, yo soy haitiano hay que sacar la gente ilegal, nadie no acepta la gente ilegales viviendo en un país”, indicó.

Desde que el presidente Abinader dispuso el pasado año deportar a 10,000 haitianos indocumentados por semana, así como también un conjunto de 15 medidas recientes para enfrentar la migración ilegal, esto ha provocado la salida voluntaria y el retorno a Haití de cientos de haitianos.