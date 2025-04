Pañiño: Perdió la visión, pero no el deseo de servir

José Altagracia Abreu lleva casi 50 años formando parte de la Defensa Civil y, aunque perdió la vista, nunca ha perdido las ganas de seguir ayudando a los demás.

Pañiño, como le conocen popularmente, ingresó como miembro de la Defensa Civil en La Vega, en 1979.

Sus primeros pasos en las labores comunitarias fueron como Boy Scout, motivado por un amigo que lo animó a unirse. Con el tiempo, y movido por su deseo de servir, llegó a dirigir uno de los grupos.

Un hecho que marcó su camino ocurrió tras el paso del ciclón David, cuando fue seleccionado junto a otros compañeros para distribuir agua potable en diferentes sectores de la ciudad, que se habían quedado sin el suministro.

Aquella experiencia aumentó su deseo de servir y lo motivó a integrarse formalmente a la Defensa Civil, donde aún permanece ofreciendo servicio voluntario.

Abreu recuerda que durante sus primeros años, la institución no contaba con un local fijo, y posteriormente consiguió un espacio en el Ayuntamiento, desde donde operaban, hasta que lograron establecerse en su actual sede.

Desde sus inicios se desempeñó como oficial, sirviendo de enlace entre la comunidad de Bayacanes y el equipo de la ciudad. Además, fue formador de nuevos miembros, especializándose en enseñar habilidades de cabuyería (arte de hacer nudos).

Paralelo a su labor voluntaria, estudió en la antigua Escuela de Artes Manuales Gregorio Rivas, donde se destacó en diferentes técnicas de dibujo y llegó a concursar en varias exposiciones.

Tras finalizar sus estudios, la escuela le ofreció quedarse como profesor, puesto que desempeñó durante más de 30 años.

En 2015, fue atropellado mientras cruzaba una calle y el impacto le provocó un coágulo en la cabeza, que le requirió cirugía.

Este accidente, sumado a la glaucoma (enfermedad que daña el nervio óptico del ojo) que padecía, terminó afectando su visión hasta dejarlo completamente ciego. Sin embargo, esta condición no ha sido motivo para abandonar su vocación.

Compromiso

Seguir las operaciones

76 años.

Hoy, con 76 años y más de cuatro décadas de servicio, Pañiño sigue comprometido con la Defensa Civil. Aunque ya no puede participar en los operativos, permanece activo en la institución. Confiesa que, no ha contemplado la idea de renunciar y si pudiera recuperar la vista, no dudaría en volver a las operaciones.

“El Señor sabe que mi deseo de servir está siempre presente”, expresó firmemente.