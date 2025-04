Habilitan puntos de donación de sangre para víctimas Jet Set

Ante el incidente ocurrido en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, se inició una jornada de donación de sangre en diferentes centros de salud de Santiago, con el objetivo de colaborar con los heridos que están recibiendo atención médica.

Las personas que deseen donar pueden acudir a las unidades de banco de sangre de los hospitales José María Cabral y Báez, Arturo Grullón, Presidente Estrella Ureña, así como también a la Cruz Roja Dominicana.

En el Cabral y Báez están habilitados desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche; en el Estrella Ureña a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde; en la Cruz Roja desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche y en el Arturo Grullón durante todo el día.

Para poder colaborar, solo debe presentar la cédula de identidad y el seguro médico (si posee). El proceso inicia con un formulario de registro, una entrevista y una evaluación médica que determinará si la persona es apta para donar. Si cumple con los requisitos, será dirigido al área de realizar la donación.

Entre los requisitos se encuentra tener entre 18 a 65 años de edad, gozar de un buen estado de salud, pesar más de 110 libras.

Si es mujer no puede estar embarazada, ni tener el periodo y si ha donado antes, debe haber pasado mínimo 4 meses desde la última donación, mientras si es hombre, solo debe haber pasado 3 meses.

Además, no debe tener tatuajes o piercing recientes, no haber ingerido alcohol durante las últimas 24 horas, no tener antecedentes de enfermedades hepaticas y no haber sido intervenido quirúrgicamente en el último año.

Esta jornada busca reunir la mayor cantidad de sangre posible para asistir a los afectados por esta tragedia.

Varias personas han acudido para donar conmovidos por la situación, algunos porque tienen conocidos que se encuentran desaparecidos, otros que son estudiantes de medicina y personas que han pasado por situaciones que han requerido buscar sangre y entiende lo difícil que es el proceso.

Se hace un llamado a la población a sumarse a esta causa, donando de forma voluntaria en cualquiera de los centros mencionados. Su ayuda puede salvar vidas.