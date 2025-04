¿Dónde está el nuevo acueducto de Haina?

Comprar camiones de agua, unir mangueras, construir pozos o ir a otros barrios por la búsqueda del líquido es la travesía que realizan decenas de familias del municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, para obtener ese “oro” que cada día es más apreciado y esperado.

A pesar de la presencia de un puerto comercial al que llegan y salen numerosas embarcaciones, contar con zonas francas, poseer la única Refinería Dominicana de Petróleo y producir más del 50% de la electricidad que consume el resto del país, según datos del Ayuntamiento, aun su productividad y desarrollo urbano no ha propiciado la construcción de una obra vital para cualquier demarcación: un acueducto que lleve agua a los miles de habitantes de ese municipio.

Donaida Díaz reside en Haina desde hace 10 años y con certeza afirma que nunca ha recibido el líquido en su hogar. Compra camiones de agua para llenar su tinaco y, a pesar de que la usa de forma controlada, el agua tarda cinco días para terminarse.

Desde lavar la ropa, cocinar y, sobre todo, el aseo personal, cientos de habitantes se limitan a realizar estos quehaceres esenciales por la carencia del líquido.

Lo que el gobierno presentó como solución para la problemática del agua, los vecinos, consultados por Listín Diario, lo califican como una “falsa”. Y no solo los vecinos. Por ejemplo, el excandidato a la alcaldía de Haina por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor Manuel Báez, desmintió la construcción de un acueducto en el municipio.

“Las autoridades lo que hicieron fue reparar un pozo construido en el gobierno de Joaquín Balaguer, pero es insuficiente para cubrir la demanda, ya que la gente sigue comprando agua para sus necesidades básicas”, dijo.

Hace dos años, en febrero de 2023, la vicepresidenta Raquel Peña y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Atnaud, inauguraron un supuesto acueducto para el municipio de Haina.

La obra implicó una inversión de RD$420 millones de pesos.

El evento se realizó en un polideportivo de la demarcación, donde los participantes, en su mayoría dirigentes del PRM, observaron el acueducto que brotaba un torrente de agua con intensidad a través de un video proyectado en una pantalla grande. Aquellos comunitarios, que incluso iban a ser beneficiados con ese servicio, no fueron invitados.

Comunitarios contaron que para llevar una higiene mínima en sus hogares deben disponer de una cantidad de su presupuesto diario para comprar agua a través de camiones. Los gastos rondan de RD$500, RD$700, RD$800 y hasta RD$1,000. Con ese servicio, rellenan sus tanques, cisternas y tinacos, reduciendo el importe de la compra de alimentos y otros insumos.

El sector Villa Penca de Haina es uno de los afectados por la ausencia del líquido que por más de 10 años se ha entregado por un pozo de la Escuela Básica Juan Pablo Duarte, según contaron vecinos. Tras una consulta de Listín Diario, el director del centro educativo, Oscar Pérez, destaca la travesía para suministrarles agua a más de 10 familias que colindan con el plantel.

Antes, la escuela pasaba por las mismas dificultades de los comunitarios y, para no tener impedimentos, sus directivos optaron por construir un pozo, razón por la que, a pesar del riesgo que arrastra, siente el compromiso de ayudar en el abastecimiento del agua.

“La escuela tiene un pozo filtrante y hacemos lo posible por ayudar. Luego de que el plantel tiene el agua necesaria, colocamos bombas y pasamos mangueras para que los moradores de Villa Penca llenen sus tanques”, dice el catedrático, al tiempo de indicar que la institución brinda este servicio dos días a la semana.

El agua proviene de manantiales y es salubre. Antes de utilizarla, los moradores toman las medidas de precaución para no tener riesgo de su consumo.

Al igual que los directivos del centro educativo, otras familias se han unido para construir pozos.

Este es el caso de Juan José Espinal, quien junto a 15 familias se unió para construir un pozo. Cuenta que cada integrante aportó RD$6,000 y con un monto total de RD$150,000; fue así como hace cinco años tienen el líquido, debido a que asegura nunca han recibido agua del Inapa.

No obstante, este no es el único caso con escasez de agua en el municipio Bajos de Haina.

No obstante, este no es el único caso con escasez de agua en el municipio Bajos de Haina. En sectores como El Gringo, Barsequillo, Cabón, Villa Elisa, Piedra Blanca, Barrio Concepción, Magdalena, entre otras localidades, decenas de familias viven las mismas penurias.



Esta no es la primera vez que los comunitarios expresan las carencias del municipio y, una vez más, exigen a las autoridades como Inapa o la Alcaldía del municipio que les suministren agua.