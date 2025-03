Pesca de angulas dejó un millón de pesos en una noche

La pesca de angulas ha cambiado la vida de cientos de personas en el municipio Miches, de la provincia El Seibo, quienes han obtenido millonarias sumas de dinero por la pesca y venta de estos peces.

Gabriel Oliver Vargas, alias “Oroco”, tiene 69 años, contó a periodistas del Listín Diario cómo dos de sus compañeros de pesca obtuvieron un millón de pesos en una sola noche con la venta de estas crías de anguilas americanas.

Al hablar de los beneficios que ha traído la pesca de angulas en su municipio, Oroco dio el testimonio de dos compañeros pescadores, quienes en una sola noche ganaron un millón de pesos por más de dos kilogramos de angulas.

“Fue el 31 de diciembre, no tenían nada para esperar el año nuevo y los dos dijeron “vámonos a agarrar anguilas; al otro día hicieron un millón de pesos, ese fue su Año Nuevo”, narró Gabriel Oliver Vargas.

Oroco reveló que, sin importar la cantidad de angulas, el dinero es pagado de inmediato y en efectivo por los compradores. Luego de su compra, a las angulas les colocan tanques de oxígeno para ser trasladadas a Santo Domingo y luego ser exportadas.

Angulas han disminuido

Al igual que Gabriel Oliver Vargas, otros pescadores afirmaron que la llegada de angulas ha disminuido esta temporada, siendo esa la razón por la que muchos pescadores pasaron de obtener RD$50,000 en una noche, a tan solo RD$3,000.

El poco flujo de estos peces ha provocado también una disminución en los pescadores, ya que en los puestos de pesca donde había 100 personas, solo se acuden 10. Como resultado de esto, los precios por el gramo de angulas se han desplomado, por lo que en algunos puntos un gramo podría costar RD$100.

Los munícipes señalan que la merma de angulas podría ser el inicio de las consecuencias de una pesca descontrolada que alcanzaría la extinción de estos peces en esos pueblos costeros.

“Todavía aparecen, pero mucho menos que en otras temporadas. Que en un futuro no muy lejano por aquí no haya anguilas es algo que no sorprendería, la pesca durante los últimos años ha sido desenfrenada”, comentó el lugareño, Leopoldo Pérez.

¿Hacia dónde son llevadas las angulas?

Las angulas son compradas para su crianza o para ser exportadas hacia países como Hong Kong, Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur.

En los primeros dos meses de este 2025, la exportación de anguilas vivas ha generado US$1,534,600, de acuerdo a datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

En 2024, la exportación de anguilas americanas vivas generó en la economía dominicana un total de 10,684,600 dólares (651,750,600 de pesos dominicanos). Todos estos peces fueron despachados a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez.

Hong Kong fue el principal destino de exportación de anguilas americanas vivas desde el país, lo que generó USD$9,074,600 millones. Tanto Canadá como Estados Unidos registraron el mismo valor de compra con USD$690,000, según datos de ProDominicana. Corea del Sur se ubica en el tercer lugar con USD$230,000 en exportación.

Asimismo, en 2024, la exportación de anguilas vivas experimentó el mayor incremento de los últimos 10 años, con un crecimiento promedio de 47.4%.

Mientras que, en el año 2023, la exportación de anguilas vivas generó USD$7,250,000, siendo Hong Kong y Estados Unidos los únicos compradores.

En República Dominicana, la entidad encargada de regular la pesca de anguilas es el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca), la cual estableció mediante la resolución 02-22 que, para la captura, comercialización y exportación de la anguila americana, es obligatorio tener un permiso especial.

Para obtener este permiso que otorga Codopesca, las personas deben cumplir una serie de requisitos, y al obtener la autorización, esta solo le será válida por una temporada.

Según la resolución, las personas que obtengan el permiso especial deben pagar una fianza, que será de RD$200,000 o más para la comercialización de anguilas; y si el permiso es de exportación, se deberá pagar un monto de un millón de pesos o más, pues “el monto será ajustado anualmente por inflación”.

De acuerdo a Codopesca, la temporada de pesca de anguilas prejuvelines americanas inicia en el país a mediados de octubre y se extiende hasta finales de marzo, luego, a partir del mes de abril, se establece su veda, por lo que su pesca y comercialización queda prohibida por seis meses.

La resolución de Codopesca señala que la cuota de explotación y comercialización máxima de angulas es de 150 kilogramos para cada empresa o persona que posea una licencia.

Asimismo, la cuota máxima de explotación y comercialización de anguila rostrata por periodo de pesca en el país es de 2,500 kilogramos.

En el país, solo el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) en Santo Domingo cuenta con la autorización de embarque de anguilas americanas para fines de exportación.

Tráfico ilegal de anguilas

El contrabando de anguilas hacia otros países es uno de los problemas que enfrentan las autoridades dominicanas.

A finales de 2024, Codopesca, en colaboración con Nature Foundation Sint Maarten, incautó aproximadamente 66,000 anguilas americanas en Philipsburg, San Martín, donde interceptó un buque de transporte proveniente de República Dominicana.

Codopesca informó que en el interior del buque se encontraron 25 cajas que contenían anguilas vivas, transportadas sin la documentación requerida.

Las anguilas, con un peso total de 9.48 kilogramos (20.7 libras), fueron mantenidas vivas y retornadas a la República Dominicana para ser liberadas en ecosistemas de agua dulce y estuarios.