Vandalizan y roban en escuela de San Pedro de Macorís

Desconocidos destruyeron equipos, muebles, electrodomésticos, sustrajeron ajuares, quemaron una pasola y dañaron la pintura interior, al penetrar a una escuela en construcción en el sector Barrio Lindo de esta ciudad.

Al hacer la denuncia de lo ocurrido en la madrugada del martes, la contratista Elena Paz detalló que las sustracciones ocurrieron en el área de almacén de donde los delincuentes cargaron con alambre eléctrico, varios abanicos de techo, extensiones, el disco duro de la cámara de seguridad y seis juegos de candados.

Las sustracciones, daños y quema ocurrieron en la escuela que se construye en la calle Proyecto al lado de la escuela primaria Agustín Berroa, detrás del mercadito de Barrio Lindo de esta ciudad, luego que se la ganara por concurso en el Ministerio de Educación (MINERD).

En la acción destruyeron seis visores de puertas, deterioraron la pintura del primer nivel del bloque número 1 de la edificación a punto de concluirse y dañaron el empañete del laboratorio de cómputos al exponerlo a calor.

La arquitecta Paz indicó que sobre el suceso, acudió a la Policía Nacional de esta ciudad a poner la denuncia y la fiscal de turno le indicó junto al encargado del Departamento de Robos, que realizarían el levantamiento primero, para proceder con la denuncia.

La escuela primaria Agustín Berroa, detrás del mercadito de Barrio Lindo de San Pedro de Macorís.Florentino Durán

Agregó que al colarse la información, una comisión del Departamento de Respuesta Inmediata Escolar, acompañada del sargento Mejía Alcántara se presentó al lugar, a comprobar la veracidad de lo sucedido y a la espera de la acción de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Robaron alambres eléctricos, abanicos y la memoria de las cámaras de vigilancia.Florentino Durán

La contratista aunque dijo no tener identidad de los responsables de lo ocurrido, recordó que recientemente un tribunal de San Pedro de Macorís falló en su favor, en el reclamo de varios nacionales haitianos, que demandaban prestaciones que no les correspondían, dado que laboraban por pagos por día y no como empleado de ella.

La obra fue adjudicada mediante concurso otorgado por el Minsterio de Educación.