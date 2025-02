Se registra sismo de 5.4 cerca de Punta Cana

La madrugada de este martes, cerca de la 1:50, se produjo un temblor de una magnitud aproximada de 5.4 a 104 kilómetros de Punta Cana, informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

De acuerdo a Sismología, el evento tuvo una profundidad de 19.9 kilómetros y, además, se sintió también a 99.3 kilómetros de Miches, en el océano Atlántico.

Los reportes

Varios usuarios de redes sociales manifestaron que sintieron el sismo: "Sentí un temblor de tierra, busqué mi celular y revisé la app Terremotos, pero no encontré nada. Supuse que lo había soñado. Ahora me entero de que tembló la tierra", "muy fuerte en Higüey", "yo lo sentí en La Romana, me levanté a ver si había algo debajo de la cama!!".

Otros fueron "en Punta Cana se sintió fuerte", "se sintió en San Francisco de Macorís". Mientras que algunos manifestaron que no sintieron nada.