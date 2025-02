Hospital de Restauración lleva 22 años en construcción

“Desde hace 6 años no se coloca un block en la construcción del hospital municipal de Restauración; el Presidente no sabe dónde está esto, aquí no ha venido una autoridad a este hospital”, explica Belckis Pacheco, quién reside frente al edificio en construcción.

“El gobierno del PRM no le ha puesto la mano a este hospital; en noviembre vino una comisión que dijo que la obra se iba a continuar en enero y ya vamos por febrero y aún nada”, explica un señor que ahora cuida la construcción del hospital.

histórico

El hospital municipal de Restauración inició en el año 2002 en el gobierno de Hipólito Mejía, dónde se dio inicio a los trabajos, se hizo la zapata y se comenzó la edificación.

Este centro de salud estaba dentro del listado de los 56 hospitales que se inició en el gobierno de Danilo Medina, y desde el 2019 se detuvo la construcción y hasta la fecha en el área frontal permanecen parte de los materiales de construcción y la obra que está en más de un 60 por ciento.

la comunidad

Hasta noviembre pasado, un haitiano era el responsable de cuidar laconstrucción del hospital municipal de Restauración en la provincia de Dajabón.

En una visita que hizo Listín Diario a la zona, hace 6 meses, pudo identificar cómo tenían instalada una estufa, cortinas, baños y hasta un espacio para guardar los motores en el edificio abandonado del hospital.

En una visita más reciente se pudo evidenciar cómo aún permanece el letrero de la peluquería “El pelu” que operaba en el edificio abandonado del hospital de Restauración.

Los vecinos cuentan que primero era un nacional haitiano el responsable de cuidar la obra, este se fue y se quedó otro; sin embargo, en octubre pasado una situación puso la comunidad en alerta.

“Está ese muchacho haitiano viviendo ahí, y se aparece con una mujer y tres muchachos, no nos podíamos quedar callados porque teníamos un mal olor que no soportábamos, y cuando descubrimos era por un tubo en el que le haces especiales caían directamente a la comunidad”.

Explica que los comunitarios sacaron a los haitianos responsables de cuidar la obra, y que "en todas las habitaciones encontraron materias fecales secas que debieron sacar con palas".

"Yo entré en noviembre a cuidar esta obra porque antes eran haitianos los que la cuidaban", explica el dominicano que actualmente es responsable de la edificación.

la crisis

Mientras el hospital que actualmente da servicios a la población, en el que sólo atienden las emergencias que sean muy prioritarias, y sólo se dan algunas consultas, ya que no cuentan con especialistas, ni quirófanos.

Los pacientes que llegan de emergencia grave a este centro deben ser trasladados al hospital de Partido o el de Santiago Rodríguez, a más de una hora de distancia, ya que el hospital de Loma de Cabrera, que es el más próximo, también está en construcción y tampoco está haciendo cirugías, ni puede dar servicios a pacientes que requieran procedimientos más complejos, ya que no cuentan con médicos, ni los equipos necesarios.

Los pacientes cuyo estado de salud es muy crítico deben ser trasladados hasta Santiago para recibir las atenciones adecuadas, a más de dos horas de distancia.

Daniel Fontanilla, alcalde de Restauración, explica que "el Presidente tiene la intención de terminar el hospital, pero deben buscar el dinero para poder obtener una partida para este centro".

Tras conversar con varios líderes de la zona, quienes plantean que es una necesidad urgente poder tener un centro asistencial que brinde servicios de segundo y tercer nivel a la provincia.