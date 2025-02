Muere señora luego de 2 meses de recibir casa

Ángela Guaba es la señora que en el lomo de un burro vendía leche todas las mañanas por las calles de Cienfuegos. Hace unos meses LISTÍN DIARIO compartió su historia y la necesidad de una casa nueva, pero la alegría duró poco, apenas dos meses después de que la Fundación Jompéame le entregara su vivienda remozada, falleció.

En un audiovisual del momento de la entrega de su nueva casa, doña Ángela, de 70 años, pedía a Dios disfrutar de su nuevo hogar aunque sea dos o tres meses; pero penosamente así sucedió.

En un audiovisual publicado en las redes de Jompéame, Ángela decía que vivía en una casita de madera y que las tablas estaban podridas, pero que ahora se encuentra feliz por la construcción de su nuevo hogar.

“Hoy me siento bien, ¡feliz, feliz! Ahora no se va a podrir porque ya tiene block y por eso yo estaba loca que me hicieran mi ranchito”, dijo entonces Ángela, quien manifestó que ahora se siente más bien que nunca porque nunca iba a tener una casa como la que ahora tiene.

“Cómoda, ancha, desahoga, con mi nevera, mi estufa, lavadora, televisión plana, la cama, todo lo que ustedes trabajaron”, indicó la hoy fallecida.

Ángela había perdido la visión de un ojo, padecía de úlcera y otras complicaciones de salud que terminaron apagando su vida esta semana.

Ángela tenía aproximadamente 40 años revendiendo leche montada en burro, período en el que vió morir varios de sus animales que utiliza como medio de transporte.

Jompéame es una plataforma de recaudación en línea para causas sociales de emergencia y pobreza, y con sus acciones han impactado la vida de más de 10 mil dominicanos.