Personal de bomberos en Baní y Bahoruco lo arriesgan todo laborando “a manos peladas”

El cuerpo de bomberos de Baní, localizado en el centro de la ciudad, al lado del Palacio Municipal, está atrapado en un estrecho cuartel donde apenas caben sus miembros, aunque cubren con sus servicios al municipio, con más de 100,000 habitantes.

Su trabajo lo realizan en dos viejas unidades para incendios que ya agotaron su vida útil, hace más de 30 años, sumado a las precariedades de los limitados equipos de combate.

Un municipio con ocho distritos municipales, que sobrepasa en sentido general una población de más de 158,000 habitantes, según último censo 2022.

En los otros dos municipios de la provincia Peravia, que cubre una extensión de 788 kilómetros cuadros, Nizao, con dos distritos municipales, y Santana y Pizarrete.

Y Matanzas, tercer municipio, con varias secciones y parajes al suroeste de la provincia, tienen limitados cuerpos de bomberos, con apenas un camión de bombero a los que el cuartel de Baní tiene que dar asistencia también de forma permanente en eventos delicados.

Los bomberos banilejos realizan sus labores día tras día “a manos pelada”, dijo uno de sus miembros, entre un mar de precariedades y limitaciones para enfrentar cada emergencia.

El intendente del cuerpo de bomberos, coronel David de los Santos Caro, dijo que el personal de esta entidad de servicio público labora, más por vocación que por lo que le ofrece esa institución como medio de sustento.

Trabajan noche y día, sin días feriados ni fines de semana, lanzados a cubrir y sofocar incendios, socorrer siniestros de tránsito, emergencias marítimas, derrumbes de edificios y otras infraestructuras; no tienen botas adecuadas, ni chaquetas ni cascos ni guantes ni uniformes adecuados.

Tampoco disponen de aire comprimido para cuidar sus pulmones, ni unidad especializada en recate ni los equipos que esta conlleva.

indumentaria costosa

Y con la agravante, explica el coronel Caro, que la escasa indumentaria que les queda para hacer su oficio, también ha cumplido su vida útil hace años, poniendo en mayor riesgo la integridad física de cada bombero.

La dificultad de tener uniformes apropiados radica, según observa este jefe de bomberos, en el alto costo de los mismos.

Nuestra vestimenta de faena, explica el coronel jefe, que “la conforma; pantalón, camisa, casco, chaqueta, botas, entre otros aditamentos, tiene un costo, por persona, que ronda los 30 mil dólares”, recurso del que solo puede disponer el Gobierno Central o el Ministerio de Interior y Policía (MIP), según se estima.

el mip y algunas mejoras

No obstante, estas urgentes necesidades en indumentaria y las herramientas de trabajo, este jefe de bomberos de Baní, reconoce algunas atenciones que han dado cierto respiro en los últimos años en las condiciones de trabajo y de vida del Bombero, entre las que cita; la dotación de seguro médico, la nivelación del salario por parte del MIP.

Aunque solo de aquellos miembros que reconoce, elevados a 15 mil pesos como salario mínimo, de unos 3 y 4 mil que ganaban hace unos 2 años atrás.

sus miembros

Están cubiertos con el Seguro Nacional de Salud (el contributivo), 19 de 23 miembros activos con que cuenta este cuerpo de bomberos, pues hay otros 4 que el MIP no los reconoce ni cubre en sus programas porque no cumplen con los requisitos de la entidad, que son; ser bachiller y tener una edad no mayor de 35 años, según revela el comandante Caro de los Santos.

De los 23 hay 6 en licencia médica actualmente por diferentes problemas de salud. De esos 23 activos, dos son de sexo femenino que cubren las labores de oficina, teléfono y radio, “aunque están preparadas para actuar en cualquier evento, como todos los demás”, revela a Listín el comandante David Caro.

Además, cuentan con otros 25 miembros voluntarios, informa, que acuden a dar servicio cuando se les llama en casos de urgencia.

el servicio

Los turnos diarios del cuartel lo cubren dos brigadas de 6 bomberos cada una que se reparten el servicio en turnos de 24 horas cada brigada.

Estos socorristas tienen que atender no menos de 90 y 100 eventos al mes, entre estos; incendios forestales (los más frecuentes), vertederos de deshechos solidos improvisados, incendios urbanos, rescate de cadáveres y personas perdidas en el mar, ríos y arroyos, derrumbe de edificaciones y demás emergencias.

la alcaldía

Su alimentación la cubre la alcaldía de Baní y, el seguro médico de los que no han sido reconocidos por el MIP, así como la base de sus salarios, que ronda entre los 3 y 4 mil pesos.

El resto hasta llegar a 15 mil pesos los cubre el MIP, desde el año 2024, según la Resolución 023-2024 del Ministerio de Administración Pública (MAP), sobre la nivelación del salario mínimo”, para los bomberos a nivel nacional, anunciada en febrero de ese año.

un mensaje

El oficio del bombero tiene en la cotidianidad de su labor el compromiso sagrado de salvar vidas, pero, además, proteger bienes inmuebles con acciones oportunas y eficientes a el fuego, atención prehospitalaria, rescate y salvamento, atender en caso de emergencias por desastres naturales y en muchos casos hasta producidos por el mismo ser humano.

Pocas personas, entidades y autoridades en esta sociedad reconocen esta labor y muchos hasta ven con desdén y mucho irrespeto la labor del bombero, razón por la cual el coronel Caro, dice, “aprovecho este trabajo del Listín para pedir a los ciudadanos que respeten nuestro trabajo y reconozcan en nuestra labor la importancia que esta tiene en el cuidado de sus vidas y bienes, cosa que hacemos por vocación, con entrega y con mucho amor”, expresa con emoción en sus palabras el jefe de bomberos de Baní coronel de los Santos Caro.

historia

Reseñas históricas sobre eventos banilejos dan cuenta que el cuerpo de bomberos de Baní fue creado a mediados de los años 50 del siglo pasado (1953) y, estuvo compuesto por 31 miembros, que dirigió como jefe bomberos en aquel entonces “Francisco Fuertes Hijo, con rango de mayor”.

Entre aquellos 31 miembros figura como capitán ejecutivo Manuel de Jesús Saint Clair Sánchez y, entre sus ayudantes oficiales el emblemático y reconocido (jefe de bomberos de Baní por décadas años después) el cabo Manuel Enrique Torrez (El Cabo Torrez), entro otros.

Imágenes como esta, del Cuerpo de Bomberos de Pedernales, tiene identidad con las de los cuerpos de socorro de Bahoruco.listin diario

Situación en bahoruco

Al menos 127 miembros, tienen los cuerpos de bomberos de los municipios y uno de los 9 distritos municipales de esta provincia, operando con limitaciones económicas y carencia de equipos para hacer frente a las emergencias que se presentan.

Solo los bomberos de este municipio cabecera, cuentan con instalaciones propias, pero, requieren de remozamiento y los del Municipio de Galván, que también reclaman una nueva edificación adecuada.

Treinta y cinco de la cantidad de bomberos son voluntarios y 92 son nombrados en el Ministerio de Interior y Policía (MIP), con salarios que oscilan entre RD11,000.00 a RD$ 35,000.00.

Los cuerpos de bomberos, tienen unidades contra incendios, pero, algunas están dañadas esperando el apoyo de alguna institución oficial y de un algún voluntario para echarlas a correr.

Cuentan con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) contributivo; muchos con un seguro de vida RD$1,000.000.00.

Además, tienen descuentos al comprar en algunas plazas comerciales y facilidades para utilizar de manera gratuita los servicios del Metro, la OMSA y el teleférico, siempre que cuenten con un carnet expedido para tales fines.

municipio neyba

De 45 miembros que tiene el cuerpo de bomberos de este municipio, 26 son voluntarios y 19 nombrados en MIP, pero, excepto el Intendente, reciben del ayuntamiento z, cada uno, entre RD$ 2,100,00 y RD$ 4, 500.00.

El Intendente Danny Vásquez, asegura que la institución es la mejor equipada en la provincia, pero, que la edificación requiere de remozamiento y una nueva torre de vigilancia.

“La torre hay que demolerla, tenemos una máquina para cuando alguien se queda atrapado en un vehículo sacarlo. Tenemos dos unidades contra incendios en perfectas condiciones, pero, necesitamos un vehículo de rescate equipado”, dijo el Intendente.

Danny Vásquez, dijo que el cuerpo de bomberos requiere de mayor personal y un pozo sumergible en sus instalaciones donde un estudio determinó la existencia de agua.

municipio tamayo

El Cuerpo de Bomberos de aquí, tienen 15 miembros pagados por el MIP. Cuenta con un transporte pequeño, cisterna de 5,000 galones y dos unidades contra incendios, uno de los cuales tiene dañado el motor.

El Intendente, Luis Batista Peña, asegura que la institución “opera en armonía”, lo que atribuye a una buena coordinación que contribuyó a superar debilidades del pasado.

Los bomberos, operan en un espacio en la casa de la cultura. “Con la alcaldesa Juana Cristina Mateo, gestionaremos un local propio”, dijo Batista Peña.

El cuerpo de bomberos, recibe RD$ 50,000.00 mensuales, la mayor subvención que entrega el MIP a un cuerpo de bomberos en Bahoruco.

Luis Batista Peña, dijo que a la institución le faltan herramientas, razón por la que, además, necesitan el apoyo del gobierno central para garantizar mejor servicio a la población.

municipio villa jaragua

De 24 miembros que tiene el cuerpo de bomberos de este municipio, 9 son honoríficos, incluyendo el Intendente, Teodoro Peña Rivas (Carlos Café), que dirige la Regional Sur, del Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE); 13 están nombrados en el MIP y 2 reciben una subvención del ayuntamiento de RD$ 8,000.00, cada uno.

Algunos de esos hombres y mujeres están capacitados para cualquier eventualidad, otros tienen una formación especializada para actuar en alto riego, informo el Intendente Teodoro Peña Rivas (Carlos Café).

Aunque no tiene local propio, cuenta con dos unidades contra incendios, una está en buenas condiciones, pero, la otra requiere de un motor para poder funcionar; tiene, además, con una camioneta.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), construye un local para el cuerpo de bomberos, pero, los trabajos llevan varios meses paralizados por fallas de la constructora, de acuerdo a Carlos Café.

Teodoro Peña, citó como debilidades la carencia de uniformes y equipos para enfrentar riesgos propios de una zona que se encamina al desarrollo con el fomento del turismo.

“Disponemos de un motor fuera de borda de 40 caballos de fuerza, pero no hemos logrado una yola de fibra de vidrio de 14 ó 16 pies de eslora para actuar frente a posible situación de rescate en el Lago Enriquillo”, expresó.

Carlos Café, agradeció al presidente Luis Abinader y al exministro del MIP, Jesús Vásquez Martínez, los nombramientos de las personas que arriesgan sus vidas para salvar vidas, empero, abogó por un aumento salarial por el alto costo de la canasta familiar.

municipio galván

Los galvaneros, tienen un cuerpo de bomberos con 14 miembros pagados por Interior y Policía y cuentan con una casa propias, pero, si las condiciones necesarias, razón por lo que el Intendente Ramón Vargas Berigüete, solicita la construcción de adecuadas instalaciones.

Los bomberos, tienen una unidad contra incendios en buenas condiciones, pero, sin garaje donde guardarlo.

“Necesitamos un cuartel amplio para ejercer un servicio eficiente, necesitamos ambulancia, un camión cisterna para abastecer la unidad de incendios cuando está en emergencia”, expresó Berigüete.

Al expresar que los uniformes de los bomberos tienen que comprarlos con la subvención, indicó que carecen de manguera y medio de transporte porque en casos de emergencias tienen que utilizar el motoconcho .

municipio los ríos

El Intendente del Cuerpo de Bomberos de este municipio, Antonio Ferreras (Juan Nana), dijo que cuentan con 12 bomberos pagados por el MIP.

Expresó, que los bomberos reciben la subvención del MIP y que del ayuntamiento reciben, cada mes, RD13,000.00 y apoyo en combustibles.

Dijo que los bomberos necesitan de un cuartel porque están en una vieja estructura propiedad del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).

Juan Nana, informó que tienen dos unidades contra incendios que operan de manera eficiente.

las clavellinas

Las Clavellinas, único distrito municipal de Bahoruco con cuerpo de bomberos, fundado por el Señor Gonzalo Rivas Sierra (fallecido), padre del actual director de la junta administrativa y presidente local de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Jhondary Rivas.

Tiene 17 bomberos pagados por el MIP, un local alquilado por la municipalidad y una unidad contra incendios.

Según el Intendente, Gregory Rivas Pérez, es el único cuerpo de bomberos en la provincia que no recibe la subvención de Interior y Policía y que, aunque tampoco la reciben la junta administrativa, esta asume gran parte de los gastos de la institución.

“Esperamos que las autoridades lleguen hasta aquí y nos puedan construir esa estación que siempre soñamos los bomberos y la comunidad”, dijo Pérez Rivas.