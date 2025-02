Agresiones y muerte en el Caipi parecen no tener responsables

La agresión con 16 mordidas a un niño de un año por otros menores en el Centro de Atención a la Primera Infancia (CAIPI) de Arroyo Hondo en Santiago, ha generado consternación en el país. No obstante, este no es el único hecho lamentable que ha ocurrido en las instalaciones de esta estancia infantil, que, además, hayan quedado “básicamente impunes”.

Hace dos años y cinco meses, en septiembre de 2022, en el Caipi Pueblo Nuevo del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, falleció ahogado dentro de una cubeta de agua mientras jugaba con un carrito, el niño Maikel Esmil Castro Álvarez.

Inmediatamente, la institución procedió a desvincular a los adultos responsables del cuidado del menor.

Por la muerte del infante de 1 año y 10 meses, cinco personas fueron detenidas. El Ministerio Público solicitó 3 meses de prisión preventiva; sin embargo, solo a dos de ellas les fue impuesta la medida cautelar por espacio de 60 días.

Tras las audiencias de lugar, se llegó a un acuerdo entre las partes y todas las imputadas, fueron dejadas en libertad y sin responsabilidad penal.

Este parece ser el mismo camino que lleva el caso del menor de 1 año agredido a mordidas por otros niños de 4 años, cuando el infante no entró a su aula luego del receso, y se quedara en el comedor, donde estaban los niños más grandes, quienes lo atacaron simultáneamente sin que un adulto se percatara lo suficientemente rápido para evitar que le propinaran 16 mordidas, una cortada que llevó tres puntos de sutura en su oreja y múltiples golpes en la cara.

Luego del incidente, la institución desvinculó a la directora del centro, y a la maestra que debía vigilar al infante, entre otras personas.

“Ellos desvincularon a la directora, a una de las maestras, al supervisor y a la que estaba también en la sala, a la otra no la cancelan porque está embarazada, pero ellos no sometieron a nadie a la justicia”, explica la madre, cuyo nombre es omitido para resguardar la identidad del menor, según establecen las leyes.

Esta acción por parte del Caipi, dificulta que la familia del niño agredido pueda proceder legalmente contra la entidad, ya que inmediatamente se desvincula al personal, son exempleados, por lo que no pertenecen a la organización y se pierde la responsabilidad penal.

“La investigación ya terminó, Fiscalía dice que como ellos (Caipi) desvincularon a las personas responsables, no podemos ir contra la institución. Las medidas serían contra esas personas directamente, pero no hemos podido localizarlas para proceder”, explica la madre del niño atacado.

“De acuerdo a lo que yo he podido investigar, la maestra no se percató de que mi hijo no entró a la sala, luego del receso; mi niño se quedó afuera, y los niños más grandes salieron a merendar y un grupo le cayó encima, lo golpearon y lo mordieron, y ni la maestra de mi niño, ni la de los más grandes, ni el supervisor intervinieron, mi hijo está vivo por un milagro”, dice la madre.