Niño sufre agresión salvaje en el Caipi

El 11 de octubre de 2024 quedará plasmado para siempre en la memoria de la madre de un niño de un año y 8 meses que fue agredido salvajemente en el Centro de Atención Integral para la Primera Infancia (CAIPI) en el sector Arroyo Hondo en la zona sur de Santiago.

“Yo lo dejé en su centro normal, y me retiré a mi trabajo. Entonces me llaman al mediodía que vaya al Hospital Juan XXIII porque el niño tuvo un pequeño accidente. Yo le digo, ¿cómo así?, ¿qué pasó? Y me dicen que él tiene una pequeña cortadita en la oreja. Yo salí corriendo”, cuenta Ana Arias, nombre ficticio utilizado para referir a la madre del menor.

En la espalda del niño se contaban 16 mordidas, igualmente presentaba agresiones en la cara y en la oreja.

“Yo llegué allá primero que ellos, luego veo que llegan, veo a la psicóloga, y la directora. Le quito a mi hijo y le veo la herida en la oreja y los golpes en la frente. Cuando entro con el niño, le levanto el ‘poloché’ el niño tenía múltiples mordidas; estaba desesperada, sólo en la orejita le dieron tres puntos”, narra.

El niño fue trasladado hasta el Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón donde permaneció cuatro días ingresado por las múltiples heridas.

¿cómo ocurrió?

“De acuerdo a lo que yo he podido investigar, la maestra no se percató de que mi hijo no entró a la sala, luego del receso, mi niño se quedó afuera, y los niños más grandes salieron a merendar y un grupo le cayó encima, lo golpearon y lo mordieron, y ni la maestra de mi niño, ni la de los más grandes, ni el supervisor intervinieron, mi hijo está vivo por un milagro”.

Cuando la madre del pequeño se acercó a las autoridades del centro para preguntar sobre lo ocurrido, estas se limitaron a decirle que ella “debía de acudir nueva vez al centro para que la psicóloga le explicara lo ocurrido”.

nadie a la justicia

“El niño estaba llorando desesperado, yo me le acerco a la directora y le digo tú tienes que darme una explicación, ¿cómo pasó esto?” cuenta la madre.

Mientras la directora la remitió a hablar con la psicóloga que está en el centro; sin embargo, dice que se negó alegando que ella dejó bien a su hijo en el centro.

Tanto la madre como el padre del niño se presentaron al centro en busca de respuesta, pero al llegar en principio no les quisieron decir nada, y luego les dijeron que ya la directora y las maestras habían sido canceladas.

El Caipi donde sucedió, hace cuatro meses, la agresión contra un niño de un año y ocho meses.Indira Vásquez

“Ellos desvincularon a la directora, a una de las maestras, al supervisor y a la que estaba también en la sala, a la otra no la cancelan porque está embarazada, pero ellos no sometieron a nadie a la justicia”, explica la madre.

Luego de los primeros días, la madre denuncia que nadie del centro se presentó a darle seguimiento al caso de su niño, ni evaluar los daños psicológicos que este incidente le generó.

Cuatro meses después de esta situación, el niño todavía tiene las marcas de las mordidas en su pequeña espalda, y le cuesta interactuar con otros niños porque, según cuenta su madre, siente temor por lo ocurrido.