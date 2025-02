Bomberos de Manabao y Pedernales sufren carencias

Bomberos de la comunidad Manabao, en La Vega, y de la provincia Pedernales, realizan sus labores agobiados por las precariedades, debido a la falta de equipos.

Cuatro casas en un patio familiar en Manabao, fueron totalmente consumidas por un incendio la madrugada de este domingo. Aunque el Cuerpo de Bomberos de esta demarcación recibió el llamado a tiempo, no pudieron hacer mucho, pues no tienen un camión de bomberos para trabajar.

Los bomberos del turístico poblado de Manabao, cuentan con un pequeño y viejo camión para realizar sus labores de emergencias.

El vehículo tiene una capacidad de almacenamiento de solo 800 litros de agua y, de acuerdo a los miembros del Cuerpo de Bomberos, constantemente presenta fallas mecánicas, se apaga y “se queda” en medio de los servicios, por lo que básicamente “no tienen nada”.

Además, la cantidad de combustible que consume para mover las dos brigadas de trabajo, con seis bomberos cada una, es exuberante.

Allí poseen también una ambulancia para dar asistencia de primeros auxilios, aunque no se encuentran en óptimas condiciones.

“Yo estoy dispuesto a que cierren esto, porque la gente ve mal a uno pensando que es que no queremos trabajar. Y si a la comunidad no le duele lo que está pasando, ¿a quién entonces?”, expresó uno de los miembros del cuerpo de rescate, quien explicó que en el último año, los incendios en este lugar se han incrementado, incluso, una casa que se encontraba justamente frente al local de los bomberos, se quemó por completo hace unos meses, ya que el camión no tenía suficiente almacenamiento para el agua que necesitaban en esa eventualidad.

El Cuerpo de Bomberos más cercano que podría darles soporte, es el de Jarabacoa, que se encuentra aproximadamente a unos 27 kilómetros, es decir, a una hora de camino. Por la distancia y al tratarse de un camión cargado de agua subiendo una carretera montañosa, rara vez llegan a tiempo para mitigar la tragedia.

Los bomberos de Manabao aseguran que cuentan con las herramientas, uniformes, el personal y sobre todo, el espíritu y deseo para trabajar; sin embargo, la falta de un vehículo adecuado les complica brindar el servicio.

Periodistas de Listín Diario realizaron un descenso a la zona afectada por el incendio la madrugada del pasado domingo, donde conversaron con el grupo de hermanos de la familia Diloné, quienes perdieron sus viviendas acabadas por las llamas.

Las hojas de zinc quemadas y almacenadas en el patio, junto a los resortes de los colchones, y el chasis de dos motocicletas, es el único rastro que quedó del siniestro que consumió sus hogares, ubicados uno al lado del otro en el patio de una herencia familiar.

Ramona Diloné despertó al sentir en el lado izquierdo de su cama el “calentón” del fuego que venía desde las casas de sus hermanos, en el que afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero se llevó consigo todo lo material.

“Yo me puse loca, pensé que llegaría hasta aquí y salí corriendo a llamar a todo el mundo”, dijo Ramona, al narrar su reacción cuando vio las viviendas de sus parientes, construidas en madera y block, consumirse en su totalidad.

Según explica Leoncio Diloné, el fuego inició alrededor de las 4:00 de la madrugada del domingo, esparciéndose prontamente entre las casas que había construido la familia Diloné con mucho esfuerzo durante años.

Debido a la precariedad de los bomberos, el fuego se propagó de forma rápida, sin poder salvar nada material, perdiendo todos sus ajuares, incluyendo electrodomésticos, colchones, ropas y documentos.

Los bomberos de aquí carecen de uniformes contraincendios, pese a que la entidad funciona con 12 miembros activos y un salario de 15 mil pesos mensuales del Ministerio de Interior y Policía, y otros dos con una iguala del ayuntamiento.

Según Santo Nixon Guevara Santana, coronel intendente del Cuerpo de Bomberos de Pedernales, la entidad funciona con dos camiones contraincendios en un 90% de su capacidad de respuestas, y otro que sirve de cisterna para combatir los incendios que se produzcan.

En su tarea de servicios, el Cuerpo de Bomberos también brinda apoyo a los bomberos de la comunidad Oviedo y cuando tiene que trasladarse a sofocar incendios procura enfrentarlos, pese a las precariedades.

Los bombros de Pedernales carecen de uniformes y herramientas para sus tareas de emergencias.

A pesar de la falta de uniformes contraincendios, la entidad recibe además una subvención de más de 57 mil pesos mensuales por el Ministerio de Interior y Policía para dar mantenimiento a los vehículos, a fin de que estén en óptimas condiciones para dar servicios en caso de emergencias.

La entidad cuenta con un local propio construido hace varios años por el ayuntamiento de Pedernales, mientras que, según Guevara Santana, la alcaldía dispone de una subvención de 19 mil pesos para pagar a dos empleados adicionales en la limpieza y la elaboración de alimentos en el local donde están alojados.

El alcalde Alfredo Frances, en su condición de asesor del Cuerpo de Bomberos, ha mostrado interés en mantener la entidad operando, y cuando necesitan recursos para comprar una batería de los vehículos o cambios de aceite, siempre está en la disponibilidad.

Sin embargo, Guevara Santana dijo que cuando se registran incendios de cualquier magnitud, siempre busca la seguridad de los bomberos, consciente de que deben presentarse a cualquier siniestro, pero exhortándoles a que tienen que cuidarse y protegerse y después sofocar el incendio.

“Deben preservar la vida y evitar el peligro a que pueden someterse en un ejercicio de trabajo peligroso y de emergencia”, dijo.

Citó el caso de un incendio en un área boscosa que se produjo el pasado domingo en los alrededores de la planta de tratamiento que se construye para el desarrollo turístico y que fue sofocado de inmediato, gracias a la capacidad de sus miembros.

A pesar del proyecto de desarrollo turístico y la distancia que deben recorrer para trasladarse a sofocar incendios, deploró la falta de materiales y de uniformes adecuados para atender las emergencias.