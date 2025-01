Aumento de peaje afectará a transportistas de banano

Distintos exportadores y transportistas de banano de la provincia Valverde, establecieron que el aumento en el peaje impactará de manera “muy leve” el transporte del producto agrícola.

Osbaldo Tineo, uno de los transportistas de banano consultados por Listín Diario, indicó que se estima un incremento de menos de 1% al costo de los viajes, ya que el costo del peaje no es tan elevado.

Explicó que quizás aumente un centavo de dólar más, al costo que ya tienen por quintales.

Los transportistas explicaron que trabajan con una tabla dinámica que se actualiza constantemente dependiendo del precio del combustible.

Asimismo, Asociación Dominicano de Productores de Banano, Inc. (Adobanano), explicaron que el sector productor de banano no será efectuado de ninguna manera, debido a que estos no transportan el producto agrícola, sino que sólo los producen y los transportistas y exportadores son los entes encargados de recogerlos en las fincas y distribuirlos.

Este operativo del aumento de los peajes, entró en vigencia el miércoles en las autopistas Duarte, Las Américas, Sánchez, 6 de Noviembre, Coral 1 y Marbella, que experimentaron un aumento de hasta un 100% en sus tarifas para todas las categorías de vehículos.

Desde ayer, los ciudadanos que crucen por las estaciones de Las Américas, Sánchez, 6 de Noviembre y Coral 1 con un automóvil categoría uno, pasaron de pagar de RD$60 a RD$100, lo que representa un aumento de RD$40.

De manera similar, los vehículos de categoría dos pasaron de pagar RD$120 a RD$200, lo que equivale a un aumento de RD$80; la categoría tres que pagaba RD$180, ahora tiene una tarifa de RD$300, experimentando un aumento de RD$120; la categoría cuatro pasará de pagar RD$240 a RD$400, por lo que su aumento fue de RD$160; en tanto que la categoría cinco aumentó de RD$300 a RD$600, lo que representa un ajuste de RD$300.