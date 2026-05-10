El debate entre consensos, extensiones y reclamos sacude la vida interna del PRM

En varias ocasiones, a través de múltiples reuniones de su dirección ejecutiva, el Partido Revolucionario Modernos (PRM) fijo para junio de este 2026 la celebración de sus comicios internos en donde elegirían las autoridades que dirigirán a esa organización política hasta 2030.

Durante ese proceso, el partido oficialista pretende elegir a toda sus dirigencias municipales y provinciales (presidentes, estructuras de comité de base, etc.); además de las diferentes posiciones a nivel nacional, incluyendo la renovación/ratificación de su dirección ejecutiva y la elección de nuevos titulares en la secretaría general y la presidencia de la entidad.

En aras de prevenir que las contiendas locales generen fricción entre las bases, el PRM decidió crear una Comisión Nacional de Consensos, la cual se encargaría de mediar entre todos los aspirantes a cada posición y llegar a un acuerdo, sin que haya voto directo para de esa manera eliminar la promoción de las respectivas candidaturas.

A inicios de marzo se emitió una circular en donde se oficializaba el proceso y que solo en los casos "donde no existiera" ese consenso se realizaría votación directa, invitando a que traten de evitar ese último método; la circular señalaba que para mediados de ese mes, la comisión presidida por Andrés Bautista debería pasar a la dirección ejecutiva el informe con todos los consensos logrados.

Sin embargo, casi dos meses después de vencido ese plazo, aun no se ha brindado el informe final de parte de la comisión; la razón: las bases del partido se han manifestado en contra de esa medida y prefieren que se ejecute un método de votación tradicional.

En el último episodio de descontento entre las bases partidarias y la plana mayor del partido oficialista, los dirigentes provinciales y municipales han insistido en que todos los cargos internos deben definirse mediante votaciones y no por acuerdos entre corrientes.

El reclamo ha encontrado apoyo en voces como la del presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y miembro de la dirección ejecutiva, Guido Gómez Mazara, quien en una carta dirigida a la presidencia y secretaria general del partido, advirtió que convertir el consenso en norma podría desvirtuar la esencia participativa del partido y limitar el derecho de las bases a elegir libremente a sus representantes.

En la misiva, Gómez Mazara señaló que la "sana intención" de evitar conflictos, podría derivar en prácticas que obstaculicen la democracia interna, favoreciendo acuerdos entre sectores dirigenciales en detrimento de la voluntad mayoritaria expresada a través del voto.

Al mismo tiempo expresó que quienes impulsan acuerdos o pactos internos podrían estar demostrando inseguridad respecto a su capacidad de obtener respaldo real de la militancia; afirmando que la legitimidad democrática únicamente puede construirse mediante la validación del voto popular.

La intención del partido oficialista es poder tener escogidos sus direcciones provinciales antes de escoger sus puestos mayores, con la convención aún pautada para junio, se propuso la extensión del mandato de todas las autoridades vigentes del PRM hasta después de pasada la contienda electoral del 2028.

Sin embargo, la medida ha causado aún más rechazo, indicando que eso sería un "golpe fuerte" a la democracia interna de esa organización política.

Uno de los que ha salido en contra de esa decisión es el diputado y aspirante a la secretaría general, Eugenio Cedeño, quien indicó que la calificó la medida como "un error catastrófico'.

"Advierto que eso sería un golpe de estado institucional y un error catastrófico. Algo que Presidenciables y todos los que piensan aspirar en el 28, deben rechazar", manifestó Cedeño en su cuenta de X.

Aspirantes a la presidencia y secretaria general

Se prevé que en esta contienda interna sean cambiadas las máximas autoridades del partido; José Ignacio Paliza, como presidente y Carolina Mejía en la secretaria general, han sido las principales autoridades del partido en los últimos años. Sin embargo, bajo la percepción de que el presidente Luis Abinader sería aclamado para asumir la presidencia y con la alcaldesa pautada a enfocarse en su proyecto presidencial, nuevas directrices se escucharán en el oficialismo.

Con Abinader en la presidencia del PRM, la competencia se ha enfocado en la secretaría general; Cedeño fue el último en ingresar a una carrera que incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien ha sido de los primeros en expresar que buscará contender por esa posición.

Pacheco ha expresado que el PRM entra en una nueva etapa, la cual requiere de más madurez y consolidación, por lo que se requiere organizar mejor el partido, especialmente a través de la interacción de los líderes con las bases, lo que implica una mayor participación en la política a nivel local y en todo el país.

También uno de los posibles candidatos será Jean Luis Rodríguez quien por igual ya ha comunicado que presentará su nominación a la posición, al igual que Fellito Suberví.