Aspirante del PLD intima a JCE que detenga proceso de consulta interna

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manfred Mata, intimó a la Junta Central Electoral (JCE) para que detenga el método de elección para la candidatura presidencial que organiza esa organización política.

Mata solicitó que el órgano electoral actúe en función de que la consulta que el partido morado tiene prevista a realizar el próximo 18 de octubre se encuentra fuera de los plazos establecidos en la Ley, y a la sentencia del Tribunal Superior Electoral TSE/0011/2025.

Mata fue presentado el pasado mes de febrero como uno de los ocho aspirantes que se medirán en la consulta interna del PLD con miras a ser el candidato presidencial para las elecciones de 2028.

Así fue anunciado tras una reunión que celebró el Comité Central del partido de la estrella amarilla en el Club San Carlos. Junto a Manfred Mata, también fueron anunciados Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Luis de León y Mario Bruno Gonzales.

Para esa consulta, el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, manifestó su intención en no participar al solicitar que su nombre fuera excluido de la lista de aspirantes que participarían en la consulta.

“No validaré procesos que traicionen nuestros principios”, dijo en una publicación el exalcalde de Santiago de los Caballeros en su cuenta de X.

Sentencia del TSE

En 2025 el Tribunal Superior Electoral puso fin a los planes del PLD, el cual buscaba elegir su candidato presidencial con una “consulta ciudadana”, método que utilizaron en el año 2022 donde resultó vencedor Abel Martínez. Esto fue impugnado por Eleuterio Abad Santos ante el TSE.

Finalmente, en junio de 2025 el TSE falló a favor de Abad Santos y anuló el numeral 3 del acta número 3 del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que dispone: “Acuerdos Discusión sobre el Mecanismo y la Fecha para seleccionar un aspirante a Precandidato o Precandidata Presidencial”.

La Junta Central Electoral establece como fecha límite para realizar primarias hasta el tres de octubre de 2027 y hasta el 31 de ese mismo mes para hacer asambleas, convenciones o encuestas para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones del 2028.