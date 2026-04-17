PLD dice el Gobierno ha “derrochado” RD$22,369 millones en pago de alquileres entre 2021 y 2025

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lamentó el lunes que el Gobierno esté “derrochando” el Presupuesto General del Estado en el pago de alquileres, ya que está incurriendo en “hipotecar el patrimonio público del Estado”.

El PLD utilizó “datos oficiales” publicados por la Dirección General de Presupuesto (Digepres) para asegurar que el Poder Ejecutivo ha destinado RD$22,369 millones para pagar el arrendamiento de inmuebles, desde 2021 hasta 2025.

La vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, expresó en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional que, más que ser “un dato menor”, estas cifras son una señal "de cuando se utiliza el erario sin una política clara”.

“El punto no es si el Estado debe o no alquilar. Existen casos en los que es necesario. La situación es si corresponde hacerlo de esta manera, sin una política clara, cuando el país enfrenta demandas urgentes”, dijo.

Cuello cuestionó que la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader contemple disponer RD$6,898 millones para el pago de rentas sobre edificios y locales durante este año.

Indicó que este monto fue superado en 12 meses, ya que en 2025 este apartado en la partida económica elaborada por el Gobierno se situaba en RD$5,000 millones.

“Al día de hoy existen 865 contratos activos en la Dirección General de Contrataciones. Al terminar el 2026, el gasto por este concepto superaría la suma de RD$29 mil millones de pesos”, declaró.

Cuello, acompañada por miembros del Comité Político, deploró que mientras “se comprometen miles de millones en alquileres, se argumente que no hay recursos suficientes para la indexación salarial.

Además, rechazó que las autoridades apliquen aumentos en los combustibles, los cuales afectan la economía de los ciudadanos.

“Es la ausencia de una visión de país. Estos son recursos que pudieron destinarse a aliviar las presiones reales en la población, mejorar los servicios públicos básicos y construir soluciones permanentes”, precisó.

Declaró que el Gobierno se ha dedicado a normalizar “los gastos en alquileres”, comprometiendo así “nuestra sostenibilidad y el futuro de nuestros hijos e hijas”.

“El 80% de dicho gasto se concentra en 20 instituciones públicas. Lo cual no solo refleja una alta concentración que obliga a revisar con seriedad los criterios de planificación, y el manejo eficiente de los recursos públicos”, puntualizó.

"Contratos a sancionados"

Cuello también advirtió que en la actualidad existen contratos adjudicados a proveedores previamente sancionados por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

“Por su gravedad, este hecho no puede ser tratado como un simple detalle administrativo”, destacó.

Por último, aseguró que el PLD continuará cumpliendo “su rol de fiscalizar, proponer y advertir, con la responsabilidad que el momento exige y que nos caracteriza”.

“Porque gobernar para el bien común y el sacrificado pueblo dominicano, requiere tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, no que nos hipotequen el presente y el futuro”, estableció.