Opción Democrática considera fallidos diálogos de Abinader y lo califica de “propaganda mediática”

El partido Opción Democrática (OD) calificó como fallidos los diálogos convocados por el presidente de la República Luis Abinader a lo largo de sus mandatos, al considerar que estos solo han sido un ejercicio mediático.

A través de un comunicado de prensa, la organización política sostuvo que estos diálogos no han generado resultados concretos ni soluciones reales a los problemas del país, pues los procesos de consulta promovidos por el Gobierno, como el Diálogo por las Reformas en 2021, el Diálogo por la Crisis de Haití en 2023 y las discusiones posteriores a las elecciones de 2024 bajo el Plan Meta 2036, han estado marcados por la falta de voluntad para incorporar las propuestas de los distintos sectores.

Mediante el mismo, el partido afirmó que estos espacios han sido utilizados como herramientas para proyectar una imagen de apertura, mientras, el Ejecutivo impulsa una agenda que favorece a las élites y no responde a las necesidades de la mayoría de la población.

Asimismo, el partido cuestionó el más reciente llamado a un acuerdo nacional ante el impacto de la crisis internacional, señalando que sigue el mismo patrón de “esfuerzo publicitario” y busca encubrir la falta de planificación del Gobierno.

“Se pretende nueva vez encubrir la improvisación y la vocación de transferir hacia los sectores más vulnerables los efectos de la crisis a través de unas conversaciones con sectores de la oposición. El PRM nueva vez se observa sin propuestas, sin planes y sin un rumbo definido para enfrentar los desafíos del país”, reseña el comunicado del partido presidido por el exdiputado José Horacio Rodríguez.

OD advirtió que convocar al diálogo sin una agenda clara ni voluntad de escuchar vacía de sentido estos procesos y debilita la confianza ciudadana en la democracia.

“Conversar con quien no sabe lo que quiere, que ha evidenciado no tener empatía con los sufrimientos de la población y cuyo único móvil es lograr un efecto publicitario para fines propagandísticos, es traicionar el espíritu de la democracia”, manifiesta el comunicado.

La organización política también consideró que el Gobierno carece de un rumbo claro para enfrentar los desafíos actuales, al tiempo que criticó lo que definió como una falta de empatía hacia las dificultades que atraviesa la ciudadanía.

“El pueblo dominicano espera soluciones a los viejos y nuevos desafíos. No soporta una cortina de humo a la ineficiencia ni respuestas mediáticas sin impacto real en la difícil vida de los dominicanos y las dominicanas”, finalizó.