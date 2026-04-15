Francisco Javier ve inexplicable reacción funcionarios ante declaraciones de Danilo Medina

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, consideró inexplicable la reacción de funcionarios frente a la afirmación del expresidente Danilo Medina en el sentido de que el Gobierno carece de un plan ante la crisis económica global.

El exministro dijo que la posición del presidente del PLD fue sincera, desprendida y sin el interés de sacar beneficio político a la coyuntura que vive la República Dominicana y el mundo.

“Realmente no entiendo por qué algunos funcionarios han reaccionado de esa manera frente a las declaraciones de Danilo Medina en el sentido de que las autoridades gubernamentales carecen de un plan ante la crisis; él se ha limitado a decir la verdad, porque ese plan todavía no existe”, expresó el también miembro del Comité Político peledeísta.

Además, afirmó que desde el ámbito gubernamental y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) lo que deben es actuar con la madurez política que demanda el momento; al tiempo que agregó que dado el hecho de que “es esa agrupación política la que dirige los destinos del pueblo dominicano hasta el 16 de agosto del año 2028, le corresponde la iniciativa respecto a la elaboración del referido plan”.

García refirió que, en lo particular, sugirió el pasado 22 de febrero al Gobierno que en vista de que se aproximaba una crisis global, luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, estuviera atento para elaborar un plan alternativo.

El mismo indicó que aunque le adelantó algunas ideas, desafortunadamente, dos meses después de la advertencia, aún la República Dominicana sigue sin una herramienta viable en ese sentido.