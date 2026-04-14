El PLD afirma que aún espera por plan del Gobierno para enfrentar crisis

Desde el pasado 5 de abril, el Gobierno dominicano se mantiene consultando a diversos sectores de la sociedad para edificar un plan que le permita enfrentar la crisis causada por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó ayer estar aún a la espera de conocer cuál será la estrategia que implementará el Gobierno, ante situaciones como el incremento del precio de los combustibles.

“Estamos esperando que sea (el Gobierno) quien traiga el plan. Cualquier subsidio, cualquier gasto adicional que se dé es algo que debe proponer el Gobierno”, dijo Richard Medina, miembro del Comité Político.

Así lo expresó Medina al participar en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD, donde aseguró que la mayoría de los gastos del Gobierno son “superfluos”. Un ejemplo de esto, según dijo, es el pago de RD$6,000 previsto durante este año para el arrendamiento de edificios e inmuebles.

“Hay mucha grada por cortar, pues lo que hacen es quitarle capacidad fiscal al Gobierno para atender las necesidades de la población”, expresó.

Medina entiende que, debido a las decisiones desacertadas del Poder Ejecutivo, se han registrado aumentos en el precio del combustible comercializado en el país.

“No hemos visto mejoras para la calidad de vida de la gente, sobre todo en momentos como este del aumento del petróleo y que probablemente estaremos enfrentando aumentos de precio de la comida y otros bienes de consumo masivo”, precisó.

El economista dirigente del PLD dice estar consciente de que la sociedad dominicana se encuentra en estado de crisis por la inestabilidad sociopolítica establecida en el estrecho de Omruz, una de las consecuencias de la guerra entre Irán e Israel.

“Esta no ha sido la crisis más dura, pero la estamos enfrentando sin planes ni medidas que ayuden a mitigar el impacto sobre los hogares”, indicó.

La vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, recordó que el pasado 22 de marzo la dirigencia presentó ante los medios de comunicación una serie de acciones en ese sentido.

Dentro de estas se encontraba la reducción real del gasto corriente no prioritario, la eliminación de exceso de publicidad gubernamental, así como una “priorización estricta del uso de los recursos públicos”, entre otras.

El pasado 10 de abril, el mandatario Luis Abinader envió una comisión a la Casa Presidencial del PLD para visitar al exgobernante Danilo Medina con el objetivo de lograr un acuerdo nacional que permita unificar esfuerzos contra los conflictos internacionales.

En ese espacio, Medina agradeció la visita por parte de representantes del Poder Ejecutivo, dirigida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, e indicó que esperaría por el informe de evaluación desarrollado por las autoridades.

Dos días después, el expresidente Medina dijo que las consecuencias económicas internacionales provocadas por las batallas bélicas en el Medio Oriente “sorprenden” a República Dominicana, “ya que el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente”.

“Derroche en alquileres”

A propósito de la crisis, el PLD lamentó que el Gobierno esté “derrochando” el Presupuesto General del Estado en el pago de alquileres, ya que está incurriendo en “hipotecar el patrimonio público del Estado”.

El PLD utilizó “datos oficiales” publicados por la Dirección General de Presupuesto (Digepres) para asegurar que el Poder Ejecutivo ha destinado RD$22,369 millones para pagar el arrendamiento de inmuebles, desde 2021 hasta 2025.

Zoraima Cuello, quien encabezó la rueda de prensa, expresó que, más que ser “un dato menor”, estas cifras son una señal "de cuando se utiliza el erario sin una política clara”.

“Es la ausencia de una visión de país. Estos son recursos que pudieron destinarse a aliviar las presiones reales en la población, mejorar los servicios públicos básicos y construir soluciones permanentes”, precisó.