Gobierno se reunirá con Leonel la tarde del miércoles en Funglode

La reunión entre el expresidente Leonel Fernández y representantes del Gobierno, que busca lograr un acuerdo nacional para enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente, se realizará a las seis de la tarde de este miércoles.

El encuentro de Fernández con los ministros José Ignacio Paliza (de Presidencia), Magín Díaz (de Hacienda) y Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón (Industria y Comercio) será realizada en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Se espera que el exmandatario sea acompañado por parte del equipo económico de la Fuerza del Pueblo, partido al cual preside.

Las reuniones con los líderes políticos sobre la situación económica de República Dominica y la crisis de medio oriente inició el pasado viernes cuando los tres ministros ya mencionados visitaron al exjefe de Estado, Danilo Medina, en la casa presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Varios días después de ese encuentro, Medina denunciaría que el Gobierno actualmente no tiene un plan concreto para enfrentar el impacto de la crisis que está generando el conflicto bélico de Medio Oriente en el país.

A lo que Paliza respondió que las conversaciones que sostiene el Gobierno con sectores de la oposición son un ejercicio democrático de consulta, que no buscan entrar en debates políticos de confrontación, sino en soluciones.

Previo al encuentro con Medina, el Gobierno por igual sostuvo una reunión con el sector empresarial; de acuerdo con declaraciones del vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario E. Pujols, el Poder Ejecutivo tampoco les presentó un “plan concreto” con relación a como se enfrentaría la crisis que ha derivado en el aumento de 24 pesos el galón de gasolina en las últimas semanas.

Las reuniones de consenso fueron ordenadas por el presidente Luis Abinader el pasado domingo cinco de abril.

Se espera que Abinader no participe

Hasta el momento, la expectativa es que el mandatario no participe en la reunión con Fernández; el mismo tampoco estuvo presente en el encuentro con Medina el pasado viernes.