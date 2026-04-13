Zoraima Cuello responde a senador del PRM: Están pidiendo auxilio, se han dado cuenta de que el PLD sabe gobernar

El senador de la provincia Independencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Dagoberto Rodríguez, entiende que lo más conveniente para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es aliarse al Gobierno.

Además, dijo el pasado sábado estar en disposición de ceder sus aspiraciones de resultar nuevamente electo como senador en las elecciones de 2028 para respaldar a un candidato del PLD.

La vicepresidente del PLD, Zoraima Cuello, consideró este lunes que esas declaraciones son parte de un llamado de “auxilio” realizado por la dirigencia del PRM.

Así respondió Cuello en una rueda de prensa desarrollada en la Casa Nacional, indicando que esa es la muestra del reconocimiento evidenciado por el PRM a las buenas gestiones gubernamentales del PLD.

“Como el PRM se ha dado cuenta de que el PLD es el que sabe gobernar, está pidiendo auxilio”, dijo Cuello al ser entrevistado por reporteros de este medio.

Mientras que el miembro del Comité Político, Elías Cornelio, aclaró que la visión de la dirigencia morada es precisa: una ruta de trabajo con una agenda propia.

Cornelio indicó que el PLD está centrado en definir su aspirante presidencial con miras a los próximos sufragios, para lograr el crecimiento y posicionamiento ante el electorado.

“Cualquier senador pudiera hacer ese tipo de especificaciones, pero nosotros tenemos muy claro en lo que estamos como organización política”, dijo mientras acompañaba a Cuello.

El senador Rodríguez, del PRM, dijo que sería una “torpeza” si el PLD decide conformar una alianza con la Fuerza del Pueblo (FP), debido a que la militancia morada quedaría suprimida.

“Yo (estoy dispuesto a ceder mi senaduría a cambio de que el PLD y el PRM pacten una alianza). Dígaselo al mundo que Dios lo sabe. Que se la den a mi compadre del alma (Juan Orlando Mercedes Sena), nuevamente, y que vuelva al Senado. Trabajo con él como si fuera yo”, respondió al ser entrevistado en el programa Entre Líneas Podcast, publicado ayer en YouTube.

Supuesta Corrupción en gobiernos del PLD

El PRM ha sido desde el año 2014 el principal contrincante político del PLD. Precisamente, los constantes señalamientos realizados en contra de los mandatos presididos por Danilo Medina debido a los supuestos casos de corrupción le permitieron a Luis Abinader derrotar en 2020 al PLD.

Sin embargo, este contexto no sería un problema para el congresista.

“Eso no importa porque esa gente está en la justicia y si usted hizo su cosa y la está pagando, bendición… Lo que tienen que decirle a los que vienen del PRM, de la FP, PLD, PQD o de cualquier partido que sea, es que usted no puede coger las cosas del país”, dijo Rodríguez.

En la actualidad, el senador Rodríguez entiende que ambas entidades políticas pueden asistir “unidas como hermanos” en la contienda electoral venidera.

A pesar de que el pasado 20 de enero le pidió al exmandatario Medina tomar “un buche de agua” cuando intente referirse a las acciones desarrolladas por el Gobierno que dirige Abinader.

Mientras tanto, el expresidente Medina advirtió el pasado 2 de enero que el PLD no respaldaría a ningún otro partido político.

"Todo el que quiere aliarse con nosotros, que se alíe. Bienvenido. Pero que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar”, afirmó Medina el pasado 2 de febrero, tras encabezar una asamblea política con la militancia de esa agrupación política residente en la provincia Santo Domingo.