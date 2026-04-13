Paliza responde a Danilo y dice exmandatario colocó sobre la mesa reforma fiscal y fue rechazada

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que las conversaciones que sostiene el Gobierno con sectores de la oposición son un ejercicio democrático de consulta, que no buscan entrar en debates políticos de confrontación, sino en soluciones.

A través de una nota de prensa, aclaró que quien coloca en la conversación bilateral el tema de una posible reforma fiscal fue el propio expresidente Danilo Medina, lo que fue rechazado por el equipo de gobierno.

“Las reuniones que ha sostenido el Gobierno con distintos sectores —incluyendo líderes políticos— son exactamente lo que deben ser: un ejercicio democrático de consulta. No estamos en confrontación”, expuso.

Señaló que el Gobierno presentó “con claridad los grandes ejes de su gestión” frente al impacto de la guerra.

“Esa claridad no requiere apresuramiento ni improvisación. Requiere rigor”, indicó.

Enfatizó que el propósito de esas conversaciones es preciso: “fortalecer un plan de acción transparente. Un plan que tenga el respaldo de un proceso serio”.

“La República Dominicana merece respuestas a la altura de la situación, requiere de unidad”, concluyó.

El expresidente Danilo Medina aseguró el domingo que el Gobierno no tenía un plan concreto para enfrentar la crisis que ha generado el conflicto bélico en Medio Oriente.

Expresó que espera que dentro de las propuestas que pretenden ejecutar el Gobierno y que se las presentaría más adelante, no esté una reforma fiscal.

“Ojalá que ese plan no descanse en hacer reforma fiscal aprovechando la situación que vive la República Dominicana para traspasar el gasto adicional que pueda tener que hacer el gobierno a la ciudadanía que ya no soporta más”, expresó Medina a la prensa.