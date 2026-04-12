Senador Dagoberto Rodríguez dispuesto a ceder candidatura para que PRM y PLD se unan en 2028

El senador de la provincia Independencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Dagoberto Rodríguez, valoró de manera positiva la realización de una posible alianza con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con el objetivo de triunfar en las elecciones generales de 2028.

Rodríguez expresó estar en disposición de retirar sus aspiraciones de ser reelecto como congresista en representación de su provincia por el PRM para que sea el PLD quien reciba el apoyo oficialista, tras presentar un candidato en la contienda electoral.

“Yo (estoy dispuesto a ceder mi senaduría a cambio de que el PLD y el PRM pacten una alianza). Dígaselo al mundo que Dios lo sabe. Que se la den a mi compadre del alma, Arin, nuevamente y que vuelva al Senado. Trabajo con él como si fuera yo”, respondió al ser entrevistado en el programa Entre Líneas Podcast, publicado ayer en YouTube.

Rodríguez indicó que no tendría problemas con respaldar al exsenador de la provincia Independencia del PLD, Juan Orlando Mercedes Sena, quien también es padrino de su hija, según precisó.

FP no es conveniente para el PLD

Considera que no existe forma posible para las organizaciones políticas de la oposición, la Fuerza del Pueblo (FP) y el PLD, lograr una unificación en el proceso electoral venidero. Además, entiende que sería “una torpeza si el PLD” decidiera apoyar a la FP, ya que podría perder parte de su dirigencia.

“No hay forma de que la oposición se unifique. Si el PLD comete la torpeza de juntarse con la FP, la gente a quien percibe como ganador es a la (FP)… entonces, ¿qué va a suceder?: como hizo el PLD y Leonel Fernández, que se chupó al Partido Reformista Social Cristiano y al Partido Revolucionario Dominicano… igualito pasaría”, declaró.

Ante esta situación, el senador Rodríguez entiende que un eventual acuerdo con el PRM, apoyando a su dirigencia para mantenerse en los puestos de dirección en el Estado, le sería más conveniente al PLD.

De acuerdo con su análisis, el PRM pudiera cederle “50 sindicaturas, 75 diputaciones y 10 senadurías al PLD”, por medio de un acuerdo parcial que no implique unificar el apoyo a una sola candidatura presidencial.

No obstante, en caso de que decidan asumir al candidato presidencial del PRM, dijo que también estaría dispuesto a entregarle al PLD el puesto de la candidatura vicepresidencial como parte de una fórmula electoral compartida.

“Al PLD se le pueden dar 50 sindicaturas, 75 diputaciones, 10 senadurías y nos vamos aliados como hermanos a buscar sus votos. Podría ser una alianza (con candidaturas presidenciales individuales), si quieren también apoyarnos a la Presidencia y (nosotros) darle la vicepresidencia… Eso soy yo conjeturando. (Estaría dispuesto a darle la vicepresidencia) y así nos vamos como hermanos, y las direcciones y los ministerios… por el bien del país, por el bien de la gente. Como decía Peña Gómez: primero la gente”, detalló.

De contrincantes a aliados

Desde la fundación del PRM en 2014, el PLD ha sido su principal contrincante político dentro del sistema de partidos. La entidad logró, con Luis Abiander en el liderzago, derrotar en 2020 al PLD y detener los 16 años de triunfo ininterrumpidos que alcanzó la dirigencia morada.

Dentro de los señalamientos realizados constantemente por los militantes del PRM hacia el PLD se encuentra la corrupción, el nepotismo, el uso de los recursos del Estado para potencializar candidaturas políticas a su favor, entre otras, lo que ha mantenido a ambos partidos en un estado de conflicto.

Precisamente, el senador Rodríguez le recomendó el pasado 20 de enero al presidente del PLD y exmandatario de la República, Danilo Medina, tomar un “buche de agua” antes de referirse a la gestión gubernamental del mandatario Abinader.

81 días después, el congresista entiende que el PLD y el PRM pueden unirse “como hermanos” para participar en los próximos sufragios “por el bien del país y el bien de la gente”.

Casos de corrupción

Por otro lado, Rodríguez dijo que “no importan” los casos de corrupción vinculados a la dirigencia morada, en los cuales se encuentra inclusive uno de los excandidato presidenciales del PLD: Gonzalo Castillo, acusado de haber participado en un supuesto entramado.

“Eso no importa porque esa gente está en la justicia y si usted hizo su cosa y la está pagando, bendición…, lo que tú tienes que decirle a los que vienen del PRM, de la FP, PLD, PQD o de cualquier partido que sea, es que usted no puede coger las cosas del país; lo del país es para la gente”, resaltó al responder sobre los procesos judiciales en que se encuentran algunos dirigentes y allegados del PLD.

“El PRM va para fuera”

El senador Rodríguez pareció obviar la posición que, según aclaró el exgobernante Danilo Medina, tiene el PLD.

“Todo el que quiere aliarse con nosotros, que se alíe. Bienvenido. Pero que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar”, así lo afirmó Medina el pasado 2 de febrero, tras encabezar una asamblea política con la militancia de esa agrupación política residente en la provincia Santo Domingo.

En esa misma actividad, Medina reiteró estar convencido de que la sociedad dominicana “se siente engañada” con las promesas “del cambio” realizadas por el Gobierno que dirige el PRM, razón por la cual aseguró que serían derrotados en las elecciones programadas para el 2028.

“El PRM va para fuera y será el PLD que lo sacará”, manifestó Medina.