Equipo de Gonzalo Castillo designará estructura en SDE para trabajar por su proyecto presidencial

Un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) designados por el aspirante presidencial Gonzalo Castillo recibió este sábado en Santo Domingo Este (SDE) el respaldo de otros compañeros que expresaron su simpatía hacia ese proyecto político.

El coordinador nacional, Andrés Navarro, y el director nacional operativo, Gustavo Sánchez, encabezaron un encuentro con el objetivo de preparar la estructura política que trabajará para lograr el triunfo de Gonzalo Castillo en las elecciones internas del PLD.

El Comité Político de la entidad morada determinó que será el próximo 18 de octubre la fecha en la cual desarrollarán el proceso interno para escoger al aspirante presidencial. Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Manfred Mata, Ventura Camejo y Luis de León competirán en ese puesto con Castillo.

No obstante, quien resulte electo deberá ser validado antes de que finalice el periodo de precampaña organizado por la Junta Central Electoral (JCE) desde el primero de julio hasta la primera semana de octubre del próximo año.

Así lo informaron a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, en la cual aseguran que los “líderes dirigentes” de la organización política opositora en esa zona se comprometieron a respaldar al excandidato presidencial “para que resulte vencedor con un amplio margen en el resultado”.

“Gonzalo ha inspirado el sentimiento de unidad y ha encendido la chispa del trabajo continuo entre los hombres y mujeres que en esta demarcación aglutinan el mayor respaldo social, político, comunitario, y los que han dado los grandes triunfos electorales del PLD en ese municipio”, dijeron los peledeístas residentes en SDE, según comunica la nota de prensa.

En el acto también se encontraban otros integrantes de la estructura política de Castillo, estos fueron el coordinador del sector externo, Edwin Espinal Matos; un miembro del Comité Político, Elías Cornelio; y un miembro del Comité Central, Milton Reyes.

Asimismo, el exalcalde de SDE, Alfredo Martínez, quien también es subdirector nacional operativo; el exdiputado de SDE Ramón Cabrera, subdirector operativo; el exministro de Obras Públicas, Ramón Pepín; el exministro de Trabajo, Winston Santos, coordinador de la circunscripción Uno.

Por último, los diputados Joselito Echavarría y Franklin Martínez, el exdiputado Hugo Fortuna; Edgar Reyes, presidente en funciones de la circunscripción Uno; Secundino Bautista, presidente en funciones de la circunscripción Dos; y Renso Cuevas, coordinador de la circunscripción Dos, así como los regidores de SDE Isabel Pérez, Lenin Caminero y Arturo Santos.