Danilo esperará informe del Gobierno sobre crisis de Medio Oriente

La comisión designada por el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con el exmandatario Danilo Medina, en búsqueda de lograr un acuerdo nacional para enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

Tras la reunión, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que escucharon lo que el Poder Ejecutivo tuvo para decir y que al igual le presentaron sus pensares sobre cuál debería ser el manejo a la crisis; sin embargo señaló que no presentarán opiniones públicas hasta tanto no tengan el informe final del Gobierno.

"Nosotros hemos escuchado con mucho interés las informaciones que hemos recibido de parte de la delegación del gobierno que está aquí presente esta tarde, y hemos quedado con ellos de que vamos a estar a la espera de que nos presenten el plan que próximamente van a elaborar. Y nosotros, tan pronto recibamos el plan, vamos a socializarlo con la dirección del partido para cualquier sugerencia o cualquier planteamiento que podamos hacerle en esa dirección", manifestó Medina.

Espera que todo se resuelva

El expresidente exclamó que "tienen esperanzas" en que la situación en el conflicto entre Estados Unidos e Irán mejore para que "todo mejore".

"Tenemos la esperanza de que este conflicto se resuelva, que parece que está arribando a su final y que las cosas puedan volver a la situación que estaban antes de la guerra del Golfo y que se produzca lo más rápido posible”, expresó Medina.

Un "ejercicio democrático"

La comisión del Gobierno está compuesta por los ministros José Ignacio Paliza (Presidencia), Magín Díaz (Hacienda y Economía) y Eduardo Sanz (Yayo) Lovatón; Paliza reseñó que en los próximos días estarán presentando el plan con todos los detalles.

"Vivimos un momento de incertidumbre, sobre todo como consecuencia del conflicto bélico que se suscita en el Medio Oriente, en Irán particularmente, y que obliga a que en República Dominicana, pues, construyamos las energías, las dinámicas que nos permitan dar certeza, que nos permitan dar tranquilidad y encontrar fórmulas para poder mitigar los impactos de esta crisis, sobre todo a la gente que más lo necesita", manifestó Paliza.

Agradece a la oposición

Paliza agradeció a Medina por recibirlos y dar un "ejemplo" de democracia en la región.

"En un país donde aún en las diferencias podemos construir una mejor República Dominicana y donde disponemos muchas veces nuestros propios intereses a favor de los intereses colectivos, es de mucho significado el hecho de que estemos hoy en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y el tiempo que nos han entregado, nos han delegado y sobre todo, la grata conversación que hemos tenido, donde siempre surgen ideas, propuestas, iniciativas que son de interés colectivo, que colaboran y contribuyen con el momento, sobre todo el momento que hoy vivimos", exclamó Paliza.

De su lado, Medina también correspondió las palabras de Paliza agradeciendo el hecho de que "hayan tenido la delicadeza de venir a explicarnos a nosotros como partido, como partido de oposición, los problemas que afrontan y las dificultades que se le pueden presentar en el futuro inmediato".

Desde que el pasado domingo el presidente Abinader designó a la comisión en búsqueda de lograr un consenso nacional para mitigar los efectos de la crisis, esta ha sido la segunda reunión sostenida por el Gobierno.

La primera fue en la tarde del jueves con representantes de los distintos gremios empresariales, mientras que el próximo miércoles tienen pautado reunirse con el también expresidente Leonel Fernández.