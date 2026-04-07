Los opositores aún esperan por la invitación de Abinader a participar en dialogo nacional

El pasado domingo, el presidente Luis Abinader instruyó a iniciar consultas con sectores productivos, políticos y sociales, con el objetivo de lograr un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

Sin embargo, unas 48 horas después de haberse realizado ese anuncio los principales partidos políticos opositores aún no han recibido la invitación formal de parte del Gobierno central.

Ni el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ni la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ni Opción Democrática han recibido la una convocatoria formal desde la Presidencia de la República, hasta el momento de publicación de este artículo.

Fuerza del Pueblo

Durante una actividad celebrada en la noche del lunes, expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, señaló que hasta tanto no reciba la convocatoria no decidirá si su partido será parte o no de esa propuesta nacional. El mismo sostuvo que no le corresponde solicitar su inclusión en el proceso, al señalar que se trata de una convocatoria que debe ser realizada por las autoridades competentes.

PLD

El Secretario General del PLD, Johnny Pujols, aseguró que esa organización política no ha recibido ninguna invitación formal, por lo que consideró improcedente emitir una posición sobre una convocatoria que aún no se ha concretado oficialmente.

Pujols precisó que, aunque el mandatario llamó a partidos, sectores productivos y organizaciones sociales a integrarse en un acuerdo nacional ante el contexto internacional marcado por conflictos en Medio Oriente y la situación en Haití, el PLD mantiene una postura prudente y responsable a la espera de conocer los detalles, alcance y naturaleza de dicha iniciativa.

“El partido hasta ahora no ha recibido ninguna invitación formal. Por un asunto de prudencia elemental, no nos vamos a referir a algo que sigue siendo hipotético”, expresó Pujols.

El dirigente peledeísta recordó que el PLD ha sido consistente en su rol opositor, fijando posiciones claras sobre los temas nacionales e internacionales que impactan la vida de los dominicanos y citó como ejemplo el pronunciamiento del pasado 23 de marzo sobre la crisis en Medio Oriente, así como las declaraciones semanales que realiza la organización política cada lunes.

“Siempre hemos sido responsables, no solo en la crítica, sino también en la formulación de propuestas concretas que pueden contribuir a mejorar las políticas públicas y la situación del país”, indicó Pujols.

Al ser cuestionado sobre si el Gobierno debe adoptar primero medidas de austeridad antes de convocar al diálogo, Pujols reiteró que no es prudente adelantar opiniones sin una invitación formal.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, mientras la oposición cumple su rol. Vamos a esperar que se formalice cualquier convocatoria antes de fijar una posición al respecto”, concluyó.

PRD y Opción Democrática

Tanto Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD, como José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática, aseguraron a LISTÍN DIARIO que sus partidos tampoco han recibido una invitación de parte de la Presidencia de la República, con el exdiputado señalando que el partido al que pertenece “siempre estará dispuesto a dialogar”.