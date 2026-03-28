Danilo Medina: "No veo las medidas que ha anunciado el gobierno"

El expresidente de la República Dominicana y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, expresó que el actual gobierno del país no toma medidas para la “crisis” económica que enfrenta la población porque los más “sacrificados” deben ser los gobernantes.

“Yo no veo la medida que se ha anunciado. No veo ninguna. El PLD le presentó un pliego de medidas que deben tomarse, en el que el sacrificio se comparte. Porque en tiempos de crisis, el más sacrificado tiene que ser el gobierno. Y no hemos escuchado ninguna medida. Yo no conozco el plan que tiene el gobierno para enfrentar esta crisis”.

Afirmó que el PLD presentó soluciones que los actuales representantes del Estado deben “estudiar” porque el pueblo no tiene la capacidad de sacrificarse.

“El PLD sí le presentó un plan, que ojalá lo estudien, lo lean y apliquen lo que corresponda que ellos pueden hacer. Pero no le pueden pedir y echarle todo el sacrificio al pueblo cuando el gobierno no se sacrifica en nada. El gobierno no tiene capacidad, el pueblo no tiene capacidad para sacrificarse”.

Asimismo, dijo que un “plan de austeridad” para disminuir el “notable” gasto del gobierno ayudaría para que los precios no sigan en aumento.

“Pero el gobierno tiene toda la capacidad para sacrificarse. Nosotros le pedimos que presentara un plan de austeridad, en el que distribuya notablemente el gasto del gobierno, y que no le tirara toda la carga al pueblo, que ya no muere más. Porque aquí nos están subiendo los precios; ahora los precios de los gobiernos han subido en los años de gobierno del PDD, cerca de 80%, básicamente, en los productos de primera necesidad”.

Día de las juntas de vecinos

Danilo Medina dio estas declaraciones en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Juntas de Vecinos junto a la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño.

Ex vicepresidente de la República Dominicana, Margarita Cedeño.Fuente Externa

La dirigente política también cuestionó la gestión actual, señalando una desconexión con las necesidades de la población, y aseguró que el país enfrenta retos sociales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

“Nosotros ayudamos a mujeres, a niños con discapacidad y a la población que lo necesitara”.

En tanto, el expresidente Medina destacó los logros alcanzados durante su gobierno, especialmente en materia de políticas sociales, afirmando que su gestión cumplió “con creces” las promesas realizadas a la población.

"Podemos volver a prometer porque nuestras acciones nos respaldan y cumplimos".

Resaltó el impacto del programa Progresando con Solidaridad, coordinado por Cedeño, el cual, según indicó, se manejó con criterios técnicos y sin "sesgo político", permitiendo focalizar las ayudas en las familias que realmente lo necesitaban.

El exmandatario también hizo referencia a iniciativas como las visitas sorpresa, mediante las cuales, según explicó, se ejecutaron miles de proyectos productivos y comunitarios en todo el país, así como programas de financiamiento como Banca Solidaria, que beneficiaron a pequeños emprendedores.

Asimismo, citó proyectos y obras de infraestructura social desarrolladas en comunidades vulnerables, como el sector Los Ríos y elmunicipio de San Juan, destacando que muchas de estas iniciativas fueron ejecutadas sin costar "ni un peso" para los beneficiarios, con participación directa de los comunitarios y las escuelas inauguradas en su gestión porque "nosotros no desfilfarrábamos los recursos como el actual gobierno".

"Para ver una edificación inaugurada que funcione de este gobierno, hay que pedirle a Dios, pero nosotros inaugurábamos un centro el domingo y el miércoles funcionaba".

Finalmente, el exgobernante llamó a la militancia a mantener la unidad interna, evitar conflictos en los procesos de selección de candidaturas y fortalecer el trabajo comunitario de cara a los próximos procesos electorales.

“Cuando el pueblo se organiza, no hay fuerza que lo detenga”, coincidieron ambos dirigentes al exhortar a los presentes a continuar impulsando el desarrollo desde las bases sociales.

Comunicó que, sin importar qué candidato represente al partido para la presidencia, debe contar con el total apoyo de cada miembro del PLD.

Estas declaraciones son en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Juntas de Vecinos. La exvicepresidenta Margarita Cedeño y el expresidente Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, encabezaron un acto en el que destacaron el rol fundamental de las organizaciones comunitarias y defendieron las políticas sociales implementadas durante su gestión.

Durante la actividad, se reunió a líderes comunitarios, dirigentes políticos y representantes de organizaciones sociales. Cedeño afirmó que las juntas de vecinos constituyen “el corazón de las comunidades” y la primera respuesta ante problemáticas como la falta de servicios básicos, la inseguridad y la vulnerabilidad social.