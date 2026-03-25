PLD hará consulta ciudadana con voto de quienes no estén en otros partidos para definir aspirante

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) determinó el martes el mecanismo que realizará el próximo 18 de octubre para escoger a uno del grupo de aspirantes presidenciales, los cuales buscan ser el ente de unificación en las elecciones generales de 2028.

Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Charlie Mariotti, Manfred Mata, Luis de León, Mario Bruno González y Ramón Ventura Camejo son los dirigentes que aceptaron el acuerdo: competir para definir quién será el precandidato presidencial que les representará en la contienda interna.

Estos, conjuntamente con el Comité Político del PLD, consensuaron desarrollar una consulta ciudadana para determinar el ganador, en la cual podrán votar los militantes peledeístas y cualquier ciudadano que no pertenezca a otra organización política.

Así lo informó el secretario general, Johnny Pujols, quien informó además que una comisión, presidida por la dirigente Cristina Lizardo, será la encargada de organizar el sufragio. Estará integrada por Iván Lorenzo, uno de los tres vicepresidentes del PLD, Margarita Pimentel, Alejandrina Germán y Armando García.

Pujols comunicó en una rueda de prensa desarrollada en la Casa Nacional que la mesa de trabajo deberá estar acompañada por la Secretaría de Asuntos Electorales, presidida por Danilo Díaz, y la Secretaría de Organización, a cargo de Mayobanex Escoto.

Mientras que en representación del Comité Central estarán los dirigentes Gustavo Montalvo, René Jaqués y Emerson Vegazo. Por último, indicó que la comisión tiene la asignación de incluir a tres peledeístas de la base.

Más aspirantes

Hasta el momento, son ocho los peledeístas que formalizaron el pasado 22 de febrero ante el Comité Central su intención de aspirar a la candidatura presidencial y participar en el proceso. No obstante, Pujols reveló que la lista “puede seguir” ampliándose.

“No vamos a escoger el candidato. Entre los compañeros que quieran construir consenso, ellos se van a poner de acuerdo para seleccionar uno que se presente al proceso formal para escoger el candidato”, dijo a periodistas.

¿Qué pasó con Abel Martínez?

El dirigente que encabezó la boleta presidencial en los comicios celebrados en 2024, Abel Martínez, le solicitó al órgano ejecutivo del PLD no incluirlo en el proceso de “unificación” que buscan desarrollar los demás aspirantes.

Según argumentó en una carta dirigida el pasado 20 de febrero a su presidente partidario, Danilo Medina, la decisión del PLD se aparta “de la letra de la Constitución, de nuestras leyes” y "los estatutos internos”.

“La coherencia no se proclama: se practica. Prefiero la soledad de firmeza que el aplauso de la contradicción”, expresó a través de la misiva.

Sin embargo, el mecanismo que implementará el PLD sería similar al aplicado en 2022, el cual terminó con la escogencia anticipada de Martínez para ser el candidato presidencial en la pasada contienda electoral.

Aproximadamente 22 días antes de revelar públicamente su petición, Martínez había propuesto que los aspirantes presidenciales firmaran un “acuerdo de buena fe”, para convertir así al PLD en una “opción real de poder”. Les sugirió someterse a un periodo de trabajo político, entre ocho y diez meses, con el objetivo de recorrer el país, conectar con la militancia y la sociedad.

La única diferencia entre lo acordado finalmente por los aspirantes y la visión de Martínez consiste en el formato de elección, ya que entendía que la medición a través de firmas encuestadoras era herramienta correcta, siendo contrario a la decisión de los demás aspirantes, quienes optaron por someterse al escrutinio de los votantes.

Aunque decidió apartarse del pacto realizado por el grupo de aspirantes antes mencionado, asistió a la reunión en la cual fueron analizados conjuntamente con el exmandatario temas relacionados, por ser integrante del Comité Político.

De acuerdo con los detalles ofrecidos por Pujols, Martínez, al igual que “otros compañeros”, se pronunciará más adelante sobre el proceso y sus aspiraciones.

Plazos legales

La Ley 33-18 de Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos dicta que la fecha para el inicio de la precampaña electoral es el 4 de julio del próximo año. Ese periodo, finalizado en octubre de ese mismo año, habilita a las entidades políticas realizar primarias abiertas o cerradas, así como otras modalidades para escoger al candidato presidencial que postularán.