La oposición rechaza las medidas anunciadas por Abinader ante guerra en Irán

Los partidos políticos opositores Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) rechazaron los planteamientos expuestos por el presidente Luis Abinader en su discurso del pasado domingo, donde anunció las medidas que adoptará el gobierno para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán y amortiguar el impacto del alza de los precios internacionales del petróleo, los combustibles y algunos alimentos.

El vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, expresó que el Gobierno dominicano debe asumir “su parte con disciplina y ejemplo”, asegurando que el Estado necesita tener un plan donde implementen la reducción de gastos y la eliminación de publicidad.

“Si a la familia se le pide asumir mayores costos en transporte, electricidad y alimentos; al sector privado hacer reajustes, el Estado también debe asumir su parte con disciplina y ejemplo”, enfatizó.

“El PLD plantea con firmeza la necesidad de un plan nacional de austeridad, no como una declaración, sino como una declaración verídica y verificable”, acotó.

En ese sentido, expresó que el discurso de Abinader mostró cuatro debilidades principales que la nación deberá enfrentar en los próximos días.

“El enfoque actual evidencia cuatro debilidades principales: primero, predominio de subsidios sobre reformas; segundo, la ausencia de una política integral de transporte; tercero, la falta de una hoja de ruta clara de transición energética; cuarto, el debilitamiento progresivo del sector agropecuario”, dijo en una rueda de prensa.

Los sacrificios

Mientras el vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, sostuvo que el Gobierno debe “hacer ese sacrificio” frente a la problemática.

“Ahora el gobierno le pide al pueblo que se sacrifique, pero el primero que debe hacer ese sacrificio es el mismo gobierno reduciendo la nómina pública parasitaria de todas las instituciones, que pagan miles de millones de pesos en botellas y no ofrecen ningún servicio a la ciudadanía”, explicó a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación.

En ese tenor, sostuvo que para los años 2007 y 2008, el mundo fue sacudido por una gran crisis económica y financiera, donde el precio del barril de petróleo se colocó en 147 dólares y el precio más alto a que se vendió la gasolina premium fue de 210 pesos el galón.

Situación dolorosa

De manera similar, Miguel Vargas, presidente del PRD, afirmó mediante un documento enviado a los medios de comunicación, que República Dominicana enfrenta una situación “dolorosa y angustiante” al tener que asumir los efectos de la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente.

“Lo más doloroso y angustiante para nuestro pueblo es recibir los embates de esta crisis global en medio del deterioro de los servicios, carestía que ya viene arrastrando por más de dos años, endeudamiento sin precedente y un presupuesto diezmado bajo los efectos del dispendio y la corrupción de una administración incompetente e insensible”, expresó.

Además, advirtió que las medidas anunciadas carecen de un enfoque integral que ataque las causas internas del deterioro económico, y reiteró que no es posible exigir mayores sacrificios a la población sin antes transparentar el manejo de los recursos públicos en los últimos años.

El presidente Abinader aseguró el pasado domingo en un mensaje dirigido a la población que el país está preparado para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, y planteó mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social, así como un subsidio a los fertilizantes y sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico.