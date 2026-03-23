Cambio en la dirigencia política: de promover una regulación a eliminar la candidatura independiente

Desde el 13 de diciembre de 2024, los integrantes del sistema político dominicano han expresado una ola de opiniones divergentes en respuesta a la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional (TC) sobre la candidatura independiente, figura contemplada en la Ley 20-23 del Régimen Electoral.

En el dictamen TC/0788/2024, la alta corte decidió que era inconstitucional mantener el requisito de postularse a través de una organización política para un ciudadano utilizar ese mecanismo electoral, ya que limita el derecho de participación. Razón por la cual el pleno consideró que era necesario sustituirla por entidades civiles y sociales.

Aunque recibió el rechazo de dirigentes políticos de varios partidos, gran parte de la dirigencia acogió el llamado de atención del TC y se avocó a un proceso de diálogo con el objetivo de lograr una nueva regulación, acorde con los principios constitucionales.

Sin embargo, algunos militantes de los partidos políticos decidieron olvidar las declaraciones compartidas desde enero del pasado año, en las que indicaban su respaldo a la iniciativa depositada por la Junta Central Electoral (JCE) en la Cámara de Diputados, cambiando su postura de alcanzar una nueva regulación a lograr su eliminación total del marco legislativo.

Precisamente el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, fue uno de los legisladores que destacaba la importancia de enfrentar el tema de las candidaturas independientes.

El 27 de febrero del pasado año, dedicó una breve ponencia en la primera sesión de la legislatura que iniciaba ese día para manifestar la necesidad que tenía el Poder Legislativo de acatar la sentencia del TC, aprobando así una nueva regulación o modificación de ese método electoral.

“Eso es un gran reto que tenemos por delante. Que haya una verdadera regulación para que nuestra democracia no sufra en lo más mínimo. “Tenemos un país que disfruta de una estabilidad política, social y económica admirable”, dijo De los Santos al referirse a los desafíos que asumirían en 2025.

No obstante, De los Santos votó a favor en dos sesiones realizadas este mes del proyecto de ley elaborado por el senador Rogelio Genao, el cual busca eliminar los artículos 156, 157 y 158 que crean este método de participación política.

El documento legislativo se encuentra en la actualidad en manos de la Cámara Baja, pendiente de ser conocido en segunda discusión, lo que podría completar el proceso de suprimir la candidatura independiente si así lo determina el Poder Ejecutivo con la promulgación.

Otros representantes que abogaban por la adecuación constitucional del texto legislativo es el diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin, quien elaboró y presentó en marzo del pasado año una propuesta de crear una ley para regular de manera individual la candidatura independiente, la cual perimió el pasado enero.

En la actualidad, Wessin es el presidente de la comisión especial encargada de estudiar la pieza proveniente del Senado que tiene por objeto eliminar la candidatura independiente. Este lunes, informó que estaba de acuerdo con aprobarla en segunda lectura, al igual que los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) que también conforman la mesa de trabajo.

Pero, según explicó, su decisión no representa una contradicción. “Yo no he cambiado de opinión, la mantengo. Para que haya candidatura independiente, tiene que haber una modificación de la Constitución; ese es mi criterio. En consecuencia, no hay ningún tipo de contradicción”.

Mientras tanto, solo resta esperar que la comisión presente el informe en la próxima sesión de la Cámara Baja, donde los diputados determinarán si la enviarán a la Presidencia para su entrada en vigencia.