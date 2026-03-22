"El país necesita un plan concreto y efectivo", dice Leonel tras mensaje de Abinader por conflicto en Irán

El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, aseguró este domingo que el país no necesita explicaciones ni advertencias, sino soluciones claras frente al impacto del alza internacional del petróleo en la economía nacional.

Las afirmaciones del exmandatario se producen en respuesta al mensaje del presidente Luis Abinader sobre la situación del mercado petrolero y sus efectos en la economía dominicana.

El líder de la oposición manifestó que “la crisis del petróleo no es nueva. Ya la República Dominicana ha enfrentado precios más altos y ha respondido con eficacia, como lo hicimos en el año 2008, cuando el precio del barril de crudo se cotizaba en 147 dólares”.

Fernández sostuvo que, ante el actual contexto, lo que demanda la ciudadanía son medidas concretas que permitan aliviar el impacto del encarecimiento de los combustibles y del costo de la vida.

“Ahora, el país no necesita advertencias; necesita respuestas. El alto costo de los combustibles y de la vida exige acciones claras, no solo discursos”, expresó.

De igual manera, Fernández advirtió que no se debe trasladar el peso de la crisis internacional a la población dominicana, señalando que “no se puede usar un problema internacional como excusa para cargarle la factura al pueblo dominicano. La gente no resiste más presión sobre su bolsillo”.

El presidente de la Fuerza del Pueblo consideró que el país requiere un enfoque más efectivo por parte del Gobierno, orientado a proteger a la ciudadanía.

“El país necesita un plan concreto y efectivo que ponga en el centro a la población. Menos explicaciones y excusas; más soluciones”, puntualizó.

Las declaraciones de Fernández fueron difundidas a través de su cuenta oficial en la red social X, donde fijó su posición frente a la situación económica derivada del incremento de los precios internacionales del petróleo.