FP exige transparencia en combustibles y publicación de costos, márgenes e impuestos

El secretario de Finanzas y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, calificó de preocupante el alza en los combustibles y denunció que el problema de fondo radica en la falta de transparencia en la metodología utilizada para fijar los precios.

El economista señaló que pese a los anuncios de subsidios millonarios, no existe una regla clara ni verificable. Criticó que no se explique cuándo se aplican estas ayudas ni en qué momento se decide trasladar el aumento al consumidor final.

“El país tiene derecho a saber cuál es el criterio técnico que guía estas decisiones. Sin reglas claras, solo se genera incertidumbre y desconfianza”, afirmó el dirigente político.

Toribio recordó que desde 2021 el presidente Luis Abinader prometió modificar la Ley de Hidrocarburos 112-00. Lamentó que, aunque el proyecto llegó al Congreso, nunca fue aprobado ni implementado para revisar la estructura de costos.

Advirtió que el criterio de referencia de 2022, que vinculaba los precios al petróleo WTI entre 85 y 115 dólares, no se aplica de forma consistente ni se explica con claridad en el contexto actual.

“Han pasado años y el país sigue sin una fórmula pública. Se ha optado por un esquema de subsidios discrecionales que impide al ciudadano entender cómo se construye el precio que paga cada semana”, sostuvo.

Asimismo, sostuvo que la opacidad en este sector impacta directamente en el costo del transporte público y privado; el precio de la canasta básica; y la estructura de costos de toda la economía nacional.

En ese sentido, la Fuerza del Pueblo instó al Gobierno a publicar de manera periódica todos los componentes del precio y a transparentar la paridad de importación, los márgenes y los impuestos correspondientes.

“Los ciudadanos no piden combustibles baratos sin base; piden saber qué pagan, por qué lo pagan y bajo qué reglas”, concluyó Toribio.